TV: Fifa stoppar Danmarks tröjor: "Tror inte jag ska kritisera Fifa..."

Danmarks landslag deltar i Qatar-VM och ställs mot Tunisien den 22 november, Frankrike den 26 november och Australien den 30 november i gruppspelet. Inför VM planerade landslaget att träna i tröjor med texten "mänskliga rättigheter för alla", som en markering mot värdnationens kränkningar av mänskliga rättigheter, men nu blir det inte så.

Jakob Jensen, som är direktör på det danska förbundet (DBU), berättar att landslaget inte fått tillåtelse av Fifa att träna i tröjorna, och vill därmed inte gå emot regelverket med risk för att i värsta fall straffas med poängavdrag i turneringen.

- Vi är besvikna över att tröjorna inte kan användas. Vi hade önskat det, och vi tycker att budskapet "mänskliga rättigheter för alla" inte är politiskt, då det är ett universellt budskap. Samtidigt finns det turneringsregler, som gör att man måste ansöka om sådana saker. Fifa kan därmed säga nej, och då är det viktigt att säga att vi från vår sida gjort många andra saker. Det är inte så att vi inte gjort något, utöver tröjorna. Vi har varit igång sedan 2015 med samma budskap, "mänskliga rättigheter för alla", säger Jensen till Fotbollskanalen.

Varför lyder ni Fifa?

- Det gör vi för att vi är här för att spela fotboll, och det framgår i Fifas regler att de kan avvisa tröjorna, och det är därför vi ansökt. Vi skulle exempelvis kunna tappa tre poäng, och det är inget vi önskar. Vi vill spela fotboll och vi vill att det ska avgöras sportsligt.

Hade det inte varit bättre att inte be om tillåtelse?

- Det kan man diskutera, men vi har kört efter reglerna här och försöker att uppföra oss.

I Danmark råder det samtidigt, precis som i Sverige, delade åsikter kring Qatar-VM, och en del supportrar pratar om att bojkotta att titta på mästerskapet.

Jensen känner i sin tur att det finns ett stort stöd för det danska landslaget.

- Det vi upplevt med det danska landslaget det senaste året och särskilt i EM i Köpenhamn är en väldigt stark förbindelse mellan det danska landslaget och det danska folket. Vi känner att den förbindelsen är fullständigt intakt, och vi känner ett stort stöd för laget. Samtidigt är det en debatt, där ganska många tycker att VM skulle varit på ett annat ställe och att det skulle tagits ett annat beslut. DBU håller med om det, och vi arbetar så gott vi kan för att förändra villkoren här nere.

Under senaste tiden har flera parter tryckt på Fifa om att öronmärka runt 4,4 miljarder kronor till migrantarbetare, som lidit av människorättsövergrepp under förberedelserna för VM. Det är samma summa som betalas ut i prispengar under mästerskapet, men ännu har Fifa inte gett ett besked om det blir en "kompensationsfond".

Jensen vet inte hur det ser ut på den fronten i dagsläget.

- Danmark och Sverige deltar i samma Uefa-arbetsgrupp och vi arbetar för att förbättra kommunikationsmekanismen, har hållit möten med Fifa, och vi vill få ett besked, men det kan inte bara vara Fifa som levererar en lösning. Det pågår i Qatar, och det krävs att Qatars myndigheter är med. Därför är det en större dialog än den vi har med Fifa. Mitt intryck är att Fifa arbetar för att det ska ske, säger han.

Assisterande förbundskaptenen Morten Wieghorst vill inte kritisera Fifa för att landslaget inte får använda tröjorna med budskapet om mänskliga rättigheter för alla.

- Jag tycker inte att det är politik. Mänskliga rättigheter är i min värld inte politik, då det är basala rättigheter. Jag har min hållning, men jag tycker inte att det är rätt tid att prata om det nu. Sedan kan du säga: "Flyr du inte från problemet?". Ja, kanske, men nu är det också VM. Nu är VM igång och vi är här. Det betyder inte att vi negligerar mänskliga rättigheter och det betyder heller inte att vi inte kommer göra saker efter VM, men jag tror inte att jag ska stå här och kritisera Fifa för det nu. Jag har mina tankar.

Vidare känner han också stöd från danska supportrar - trots snacket om bojkott.

- Det är fritt för alla om de vill se på matcherna och jag tror att riktigt många vill titta, även om de förstår problemen i förhållande till att ha ett VM i Qatar. Vi känner ett stort stöd, och sedan är det fritt att inte se på matcherna. Det är så det är.