Blågult underbygger analys på data: ''Ger en edge''

Det är många bitar som ska falla på plats för att man ska vinna en fotbollsmatch – och att förbereda sig på ett möte med ett lag kan man göra, men det är aldrig helt säkert vad som kommer att ske även om det finns mönster som nationer följer.

För svensk del är det Anders Eriksson som sysslar med motståndsanalysen. Europeiska lag är mer tillgängliga och därmed var det inte lika svårt att få tag på material inför mästerskapsmatcherna, men det är heller inte lika svårt som man kan tro att få information på mindre nationer.

- Vi lever i ett samhälle i dag där det finns väldigt mycket information att få om väldigt många lag. Fifa har också gjort mycket för att fånga upp det behovet, så vi har gemensamma matchdelningsplattformar som Fifa använder där vi kan få tag på matcher på olika motstånd. Det är den stora skillnaden, säger Eriksson till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Tittar man sedan på de vi har i gruppen är Italien enklast att få tag på. Det är ett europeiskt lag där vi har bra kontakter med andra nationer i Europa, vilket gör att man kan byta matcher. Men det är också lätt att få tag på tv-matcherna. Med Sydafrika kan tv-matcherna vara en utmaning, så det är ett ganska gediget arbete för att få tag på information och bra material.

Hur mycket underlättar den plattformen?

- Väldigt mycket. I stället för att börja en process på en motståndare med att upprätta massor av kontakter med annat folk som man kanske, eller inte alls, känner kan ta allt ifrån några dagar till två veckor. Så nu kan jag direkt logga in på den plattformen och ta ner de matcherna – vilket är väldigt bra. Och de är också taktiskt filmade och anpassade för att man direkt ska kunna analysera spelet vilket är väldigt bra.

Emellanåt kan jobbet bli isolerande under perioder när man är helt inne i sitt. Under VM får Eriksson hjälp av Niklas Egnell och Renée Slegers. Dessutom finns ett team på hemmaplan.

- Vi har gjort like olika över de här mästerskapen som vi har haft med damerna sedan VM 2019. Men i grunden är vi ett team som jobbar runt laget där jag är ansvarig för analysen och för motståndarbevakningen. Det innebär att jag gör det stora arbetet inför ett mästerskap med att få in information och bryta ner den och sedan presentera den för förbundskaptenerna och spelare. Sedan har vi ett team på hemmaplan. Så man kan väl säga att jag gör ett grundläggande arbete och sen på vägen tar vi in resurser för att förädla det och som kan komma med nya ögon, och nya perspektiv och ställa lite utmanande frågor kring saker som jag har sett som givet eller som jag har fastnat i men som de kanske ser på ett annat sätt. Så det är värdefullt. Plus att vi också använder oss av, eller jag, använder mig av data för att underbygga min initiala analys. Just datan är en viktig faktor.

Är det ovanligt att folk använder sig av data?

- Det har definitivt blivit vanligare men jag tror fortfarande att det är ganska ovanligt när det kommer till motståndarbevakning att man nyttjar data kring landslag för att lära sig mer om hur olika motståndare spelar och så vidare. Om man ska se över de senaste tio åren som jag har jobbat med landslag i olika former så har vi gått från att inte ha haft tillgång till någonting egentligen till att ha tillgång till väldigt mycket. Så många tror jag fortfarande är fast i hur vi ska analysera oss själva. Men nu tror jag att vi har tagit ett steg längre nu och har börjat hitta nycklar i datan som kan hjälpa oss att snabbare bestämma oss för vad vi ska fokusera på i lagspel eller när det kommer till enskilda spelare.

Hur långt fram kontra de som inte använder data är ni?



- Det är en fördel. Jag tror att det är en edge som vi har att vi någonstans har börjat anamma det i vår process och jag tror att det är väldigt gynnsamt. Sen så är det ju fortfarande så att vi har de resurserna vi har, vilket är de bästa vi någonsin har haft ur svenska mått mätt. Men det är ju klart att nationer som England, USA, Tyskland och sådana typer av nationer har fler resurser och har fler människor som jobbar runt laget och det gör ju att de snabbare kan ta till sig informationen. Men jag tror att vi är på god väg att kunna mäta oss även med dem när det kommer till hur vi omsätter data till någonting som vi faktiskt kan få ut på banan.

Hur bra är spelarna på att ta till sig data?

- Det är väldigt olika och det är lite samma sak där. Jag tycker att man märker på många av dem som har varit med ett tag, men också på flera av de yngre att det blir en mer naturlig del av deras vardag i klubblagen. Framför allt de ute i Europa och i USA – de har mer resurser och med mer resurser så kommer ju också sådana saker in i deras vardag och det tror jag har hjälpt oss i vår process. Det blir mer och mer självklart för spelarna att de har det här tillgängligt.

En spelare som gärna tittar på just datan är Fridolina Rolfö.

- Jag vill ha koll på mina motståndare, framför allt innan matcher.

Hur mycket information vill du ha?

- Jag känner inte ett behov av att få information om alla spelare, men i alla fall de som jag kommer spela mot som är nära mig, sådan information tar jag gärna in. Men sen finns det mycket information som jag inte vill ta del.

För Hanna Bennison är inte data lika viktigt.

- Det är inte det jag kollar mest på- Det är klart att det alltid kan hjälpa att få lite information och sådär. Jag kollar mest på hur de spelar, jag gillar att kolla på videor och se hur spelarna fungerar och hur de rör sig.

Eriksson förklarar att han har en del av processen i kontakt med spelare, framför allt det som är kopplat till motståndaranalysen och som tyder sig i kollektiva presentationer för hela laget och även individuella sammanhang.

Hur viktigt det är att känna sig delaktig?

- Jag tror det är jätteviktigt. Utifrån min roll kan jag vara ganska isolerad under perioder för att jag sitter och arbetar på mitt. Då är det väldigt fint att kunna känna den delaktigheten.

Eriksson höjer varningens finger för Sydafrikas snabba spelare inför premiär mötet.

- Sydafrika är ett landslag som tagit stora steg. Vi mötte de 2018 och 2019. Jag att de sedan dess har blivit ett mer gediget lag där deras största styrka är Kgatlana och hennes spets i djupled framför allt och en mot en. Att säga något annat vore fel, hon är en X-factor som vi behöver se upp med.