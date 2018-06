Friskt roterande Mexiko förlorade i genrepet

STJÄRNORNA

Som vanligt bytte Osorio friskt i startelvan till matchen mot Danmark i lördags och rotationssystemet som retat gallfeber på hela nationen tilltog i styrka. Den här kvällen stod det 4-3-3 på uppställningen: Ochoa – Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo – Jonathan dos Santos, Herrera, Guardado – Gio dos Santos, Peralta, Corona

SKADELÄGET

Erick Gutiérrez vann inte på det makabra lyckohjulet då ingen av lagkamraterna skadade sig i Danmark. Men Diego Reyes ska testas nu i veckan i Ryssland och kanske, kanske får Gutiérrez (som är med som 24:e spelare) den sista platsen i truppen. Guardado och bröderna dos Santos spelade utan problem mot Danmark och i skrivande stund när ”el Tri” just anlänt till Ryssland så har Osorio samtliga 23 spelare uttagningsbara med frågetecken bara på Reyes. Såvida han inte mörkar, förstås. Vilket i och för sig inte skulle göra någon skillnad ändå. Som nämnts ovan gör hans rotationssystem det HELT omöjligt att gissa vilka 11 som kliver in på Luzjniki-stadion i Moskva mot Tyskland på söndag.

UTROPSTECKNET

El Tri angjorde Dynamo Moskvas träningsanläggning till tonerna av We are the Champions. Osorio pratade om att den fina stämningen, den tre år långa processen och det faktumet att i princip hela truppen är frisk. Detta får ändå anses vara ett utropstecken med tanke på att 5-6 man jobbat hela april-maj för att komma tillbaka. Den enda som tvingades tacka nej var Nesto Araujo.

Några spelmässiga utropstecken är svårare att hitta. Som nämnts i VM-kollen tidigare hade man spelat tre raka matcher utan att en anfallande spelare gjort mål under 2018, fram till att Gio dos Santos petade in en mot Skottland i avskedsmatchen på Aztecastadion förra helgen. Mot Danmark kom ännu en mållös match. Enkelt uttryckt kan man säga att Mexiko brottas med samma problem som Sverige. Vem f-n ska göra målen? Alla har fått chansen. Ingen har tagit den.

FRÅGETECKNET

Startelvan. Och Rafael Márquez. Är han bara med som en galjonsfigur som ska hoppa in och casha in ett rekord? Att Rafa inte startade mot mot Danmark (även om han byttes in) var givetvis förvånande då han inte kunnat testas i någon av matcherna innan då han brottats med sitt inreseförbud i USA.

Startelvan är i princip omöjlig att klura ut men jag ger mig ändå ut på en egen reflektion och menar att följande åtta spelare inte lär petas: Ochoa, Layún, Salcedo, Héctor Moreno – Guardado, Héctor Herrera – Lozano och Chicharito. Sen beror det på om Osorio vill spela 4-3-3 eller 3-5-2, och om han vill ha någon av de fysiskt starka Raúl Jiménez eller Orible Peralta centralt längst fram mot storväxta tyskar. Hela veckan kommer bli en enda lång spekulation. 25 000 mexikanska fans väntas till Ryssland, de kommer ha mycket att prata om.

SNACKISEN

Fifa godkänner Mexikos ansökan om VM 2026 tillsammans med Kanada och USA. Marocko står för det andra budet. Vinner Mexiko/Kanda/USA så blir Mexiko det första och enda landet i historien att ha arrangerat VM tre gånger. 1970 och 1986 då man i sista stund fick ta över mästerskapet från Colombia som inte grejade arrangemanget. Båda gångerna VM har spelats på mexikansk mark har det vunnits av sydamerikaner och VM-historiens kanske två största kungar, först Pelé och sen Maradona.