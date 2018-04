"Son har gått från glödhet till kall"

STJÄRNORNA

Son Heung-min hoppade in i andra halvlek och fick spela en halvtimme i toppmötet mot Manchester City. Varken Son eller lagkompisarna lyckades vända på underläget när City vann med 3-1. Son har efter en glödhet vinter gått kall i vår och står nu på noll mål och bara en assist i sina sex senaste matcher.

Ki Sung-yong fick spela dryga timman i Premier League mötet mot Everton. Swansea har fem poäng tillgodo på Southampton som ligger på 18:e platsen.

SKADELÄGET

Hwang Hee-chan missade helgens ligamatch med en hjärnskakning som han drog på sig i veckans Europa League.

Kim Jin-su ordinarie vänsterback i Jeonbuk och i landslaget kommer vara borta från spel ytterligare några veckor med en knäskada.

Hong Jeong-ho missade även helgens ligaspel. Hong fick chansen från start senast i landslaget borta mot Polen men blev utbytt i paus efter en tveksam insats i mittförsvaret.

Kim Dong-Jun som spelar i andraligan har inför VM slutspelet ansetts vara fjärde keeper och ha en liten chans att få åka med till Ryssland men nu sätter en skada stopp för hans chanser.

UTROPSTECKNET

Hwang Hee-chan och Kwon Chang-hoon var båda utropstecken i veckan som gick. Kwon nätade i helgen för Dijon i Ligue 1 för tredje raka veckan. Inräknat de båda landskamperna i mars så har han nu gjort mål i fyra av sina fem senaste matcher.

Hwang Hee-chan fick spela från start i Europa League för sitt Salzburg hemma mot Lazio. Österrikarna gjorde i andra halvlek tre mål på knappa fem minuter varav Hwang ett när man något överraskande slog ut Lazio. Salzburg blev därmed första österrikiska lag i semifinal i Europeiska cupspelet på över 20 år.

FRÅGETECKNET

Jang Hyun-soo har nio raka 90 minuter i mittförsvaret i landslaget. I helgens ligamatch borta mot C-Osaka i J-League var Jang direkt olycklig när Osaka gjorde matchens enda mål. Jang och Kim Min-jae har båda fått utstå en hel del kritik för det höga antalet insläppta mål i landslaget. Lee Chun-soo som efter karriären agerat expert på Sydkoreanska TV ställde sig nyligen på Jangs sida och tryckte på hur viktig han är för landslaget.

SNACKISEN

Luftföroreningar har på senare tid varit en snackis i Sydkorea. Basebollen sköt upp flera ligamatcher tidigare i april och nu har fotbollen satt ner foten och sänkt kraven för att ligamatcher ska kunna skjutas upp. Om luftföroreningarna når 300 mikrogram per kubikmeter så ska arrangörerna kunna skjuta upp matcherna. På ungdomssidan ska det räcka med hälften. Världshälsoorganisationen (WHO) anser att högre doser än 25 mikrogram per kubikmeter är hälsovådliga.