FEM SPANINGAR: "Rapinoe har fått huvudrollen i hela VM"

Rapinoe har fått huvudrollen i hela VM

Megan Rapinoe har, tillsammans med Alex Morgan, gått först i ledet och stämt det amerikanska fotbollförbundet för lönediskriminering och könsdiskriminering. Något som har gett ringar på vattnet och fått spelare från andra länder att också tagit strider med sina förbund.

Dessutom var Rapinoe 2016 den första idrottande kvinnan att gå ner på knä under den amerikanska nationalsången, för att stötta Colin Kaepernick som inledde den protestaktionen som var mot polisvåld och ojämlikheter mellan svarta och vita.

Nu under VM har Rapinoe varit tyst under nationalsången, och mitt under turneringen har hon också hamnat i en öppen konflikt med USA:s president Donald Trump.

Efter att ha gjort båda målen i 2-1-segern mot Spanien i åttondelsfinalen sa Rapinoe: "Jag tänker inte åka till det jävla Vita huset."

Donald Trump: Vinn först och snacka sen.

Rapinoe: två mål igen, 2-1 mot hemmanationen Frankrike och USA till kvartsfinal.

Det blir ju lite så att om en bråkar med Megan Rapinoe så bråkar med alla andra kvinnor som spelar fotboll och en bråkar också med värderingar om lika värde.

Innan matchen mot Frankrike sa Megan Rapinoe att hon ville ha "a total shitshow cirkus".

Sedan gick hon ut och levererade, sänkte Frankrike och tog sitt lag vidare till semifinal.

Inget bra VM av Frankrike

Det blir ju att man summerar ett lag när det har spelat färdigt. Nu har Frankrike åkt ut. Så hur var resultaten då? 4-0 i premiären mot ett svagt Sydkorea, 1-0 mot Nigeria, 2-1 mot Norge, 2-1 efter förlängning mot Brasilien. Inget av resultaten imponerar jättemycket. Det var lite som förväntat.

Är Alex Morgan överskattad?

Var på väg att skriva att jag förväntade mig mer av Morgan, men då la hon snyggt upp för 2-0-målet genom att hitta en livsfarlig passning till Tobin Heath som skickade in bollen till Rapinoe. Morgan var bra när hon antingen var felvänd eller rättvänd ganska långt ifrån mål. Så om man ska förvänta sig mer så är det i spelet närmare motståndarnas mål. Fem mål i 13-0-segern mot Thailand, sedan har Morgan gått mållös.

Hade däremot väntat mig mer av Le Sommer

Det var Eugénie Le Sommer som skulle frälsa Frankrike på hemmaplan. Förväntningarna var strå på stjärnan som till vardags öser in mål i världens bästa klubblag, Lyon. Men VM var en besvikelse. Le Sommer gjorde ett mål i 4-0-segern mot Sydkorea och ett på straff i 2-1-segern mot Norge. Frankrike hade behövt att anfallaren klev fram när det gällde som mest mot USA, men hon var osynlig och skapade inte mycket.

Vilken jäkla semifinal

USA-England. Världsettan mot världstrean. Megan Rapinoe mot Lucy Bronze. Rose Lavelle mot Jill Scott. Phil Neville mot Tony Gustavsson. Häftigt kommer det att bli och det lär gå undan. Som världsettan och regerande mästare får USA ses som favorit, men England imponerade i kvartsfinalen mot Norge.