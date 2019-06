Sjögren förlängde - sedan uttåg och missat medaljmål: "Väldigt bra jobb"

Norges mål var VM-medalj - men under torsdagen blev det uttåg. Trots det har NFF redan förlängt med svenske förbundskaptenen Martin Sjögren. - Jag tycker att Sjögren har gjort ett väldigt bra jobb, säger Lise Klaveness, elitdirektör på norska fotbollsförbundet, till Aftenposten .

Martin Sjögren var under flera år tränare i LdB Malmö och Linköpings FC innan han under 2016 utsågs till ny förbundskapten för det norska damlandslaget. Svensken ledde Norge till VM-slutspelet i Frankrike, men under torsdagen tog äventyret slut efter 3-0-förlust mot England i kvartsfinalen i Le Havre.

Sjögren lyckades därmed inte uppfylla landslagets målsättning om att ta en VM-medalj - men fick trots det lovord efteråt. Norska fotbollsförbundets (NFF) elitdirektör Lise Klaveness klargjorde att svensken har kontrakt till 2020 med förlängning över EM-slutspelet 2021 vid avancemang dit, samt att hon har förtroende för honom.

Det kom därmed som en oväntad nyhet i Norge, då det tidigare endast var kommunicerat att svenskens kontrakt var över november i år och med en option på förlängning vid avancemang till OS 2020, vilket Norge nu inte lyckades med.

- Eftersom att vi inte uppfyllde målet om medalj är parterna eniga om att prata ihop oss efter VM. Det blir en utvärdering av mästerskapet och samtal, men jag tycker personligen att Sjögren har gjort ett väldigt bra jobb efter EM, säger Klaveness till Aftonposten.

Klaveness fortsätter:

- Du kan se vilka steg som tas. Han har gjort ett mycket bra jobb. Vi måste utvärdera efter alla mästerskap, så jag har inga kommentarer om framtiden, men kontraktssituationen är att han har ett kontrakt till 2020.

Sjögren var mer fåordig om både sin framtid och om sin kontraktssituation. Han ville först själv inte kommentera hur långt kontrakt han har, men bekräftade sedan att hans avtal med landslaget gäller över 2020.

- Vi har en väldigt bra dialog med NFF och har haft det länge, säger han till tidningen.