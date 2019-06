TV: Här blir hon bästa målskytten i Hollands historia - som 22-åring

Till vardags är Vivianne Miedema anfallsstjärna i engelska Arsenal, men även med landslaget kan 22-åringen hitta målet. I dagens möte med Kamerun i VM gjorde Miedema två mål när Holland vann med 3-1 - mål som också gjorde henne historisk.

Målen betyder att Miedema nu står på 60 mål totalt i sin landslagskarriär med Holland - mer än någon annan tidigare har mäktat med. Detta trots att hon bara är 22 år gammal. Den tidigare rekordinnehavaren Manon Melis ligger på 59 mål.

Se målet som gjorde Miedema historisk i spelaren ovan.

With that strike, @VivianneMiedema becomes the all-time top scorer for @oranjevrouwen, with 60 goals. 👏



She's 22. 🤯#NEDCMR | #FIFAWWC pic.twitter.com/ddc5WdW98h