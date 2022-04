Barça och Rolfö stormar mot CL-final - körde över Wolfsburg i ny rekordmatch

Framför ett utsålt Camp Nou tog Barcelona emot Wolfsburg i Champions League-semifinal under fredagskvällen. Då spelade Fridolina Rolfö från start mot sitt gamla lag, och tillsammans med sina lagkamrater dominerade den svenska Barça-stjärnan matchbilden i första halvlek.

Redan i tredje matchminuten gjorde Aitana Bonmati 1-0, och sedan fortsatte det bara. Innan domaren blåste för halvtid hade katalanerna gjort hela 4-0. Detta genom mål av Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso och Alexia Putellas.

Barcelona, som redan har säkrat ligatiteln, vann till slut matchen med 5-1 efter att Jill Roord reducerat i andra halvlek innan Putellas gjorde sitt andra mål för dagen. Ett resultat som innebär att Barça redan har en fot i Champions League-finalen inför returmötet, som spelas nästa lördag.

Rebecka Blomqvist startade på bänken i Wolfsburg men fick hoppa in med knappa kvarten kvar att spela.

Barcelona lyckades även sätta nytt publikrekord, då hela 91 648 personer såg segermatchen mot Wolfsburg. Det är knappt 100 fler jämfört med El Clásicot mot Real Madrid (91 553) för tre veckor sedan.

"Vi gjorde det igen. Världsrekord!", skriver Barça på sitt Twitterkonto.

Fridolina Rolfö efter matchen:

"Det känns helt fantastiskt. Vi gör en grym match och vi får uppleva ett till fullsatt Camp Nou. Jag bara njöt hela matchen. Stämningen var lika bra som senast. Vi har fantastiska fans", skriver hon i ett sms till Fotbollskanalen.

Startelvor:

Barcelona: Panos - Torrejon, Paredes, Leon, Rolfö - Bonmati, Guijarro, Putellas - Hansen, Hermoso, Crnogorcevic.

Wolfsburg: Schult - Wedemyeter, Hendrich, Janssen, Rauch - Lattwein, Roord - Jonsdottir, Huth, Popp - Waßmuth.

We did it again! 🆕 WORLD RECORD! pic.twitter.com/IQMABN7akk