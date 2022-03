Barcelona körde över Real Madrid - framför rekordpublik på Camp Nou

Barcelona tog emot Real Madrid i det andra kvartsfinalmötet i Champions League. Från det första hade hemmalaget med sig en fördel, då de segrade med 3-1. Returen spelades på Camp Nou, framför en rekordpublik på hela 91 553 personer. Det är den högsta siffran på en dammatch någonsin. Tidigare rekordet var från VM-final 1999 mellan USA och Kina, som drog 90 195 personer.

Fridolina Rolfö fanns med från start i den historiska matchen, men i stället för att spela på topp återfanns svenskan på vänsterbackspositionen.

Redan tidigt i matchen hade Barcelona tagit ledningen. Det var Mapi León som såg ut att slå ett inlägg från vänsterkanten, men bollen seglade över försvaret, och ner under ribban. Real Madrids målvakt Misa Rodriguez var på bollen med fingertopparna, men lyckades inte stoppa skottet.

Barcelona hade därmed ledning och spelövertag i matchen, men det stoppade inte Real Madrid från att hålla matchen vid liv. Irene Paredes fick nämligen bollen på armen när hon vände sig om i straffområdet och Olga Carmona kunde kvittera på straff. Målet gjorde att matchen var kvitterad i paus.

I början av andra halvlek kom även ett ledningsmål från Real Madrid. Det var Claudia Zornoza som gjorde 2-1 med en drömträff. Mittfältaren hade inte tagit sig långt över på offensiv planhalva innan hon gick på avslut och då målvakt Sandra Paños hade klivit ut från sin målbur hann hon inte tillbaka för att stoppa bollen.

Men mer spännande än så blev det aldrig. Bara i några få minuter fick Real behålla sin ledning innan Barcelona svarade med tre mål på tio minuter. Aitana Bonmati inledde den produktiva perioden i matchen när hon kom till avslut centralt efter en skottfint. Det följdes av ett inspel från Rolfö, som såg ut att vara menat att gå in centralt men som hamnade hos Claudia Pina. Hon utnyttjade läget och satte 3-2 och Alexia Putellas skrev in sig i målprotokollet när hon fick in 4-2. Avslutet gick på målvakt, som inte fick stopp på bollen utan den rullade sakta mot mål och försöket att rensa på mållinjen lyckades inte.

Innan matchen var över hade Caroline Graham Hansen utökat ytterligare till 5-2, vilket gav Barcelona segern med 8-3 över dubbelmötet. De är nu vidare till semifinal, medan CL-äventyret är över för rivalen Real Madrid.

- Jag måste hålla tillbaka tårarna för detta är för galet. Det är en sak att spela på Camp Nou, men det är fullt och vi vinner med 5-2 i en kvartsfinal i Champions League. Fansen går inte utan de stannar för att fira med oss. Jag kunde inte föreställa mig något liknande, det är bara gåshud överallt, säger Graham Hansen i DAZN:s sändning efter matchen.