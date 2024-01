FEM SPANINGAR: "En typ av talang vi sällan ser"

Det är stort - väldigt stort

I en tid där pengarna i rapp takt blir allt större inom damfotbollen, och de traditionella storklubbarna tar över ute i Europa, är det fascinerande att se svenska lag mäta sig med de allra bästa. Häcken har besegrat både Real Madrid och Paris FC i årets gruppspel, och dessutom spelat oavgjort borta mot Chelsea. Att med en omgång kvar ha avancemanget i egna händer är stort. Väldigt stort. Och ett jättebetyg för svensk fotboll.

Hur länge svenska lag kan vara med på den här nivån? Omöjligt att veta - men sannolikt inte allt för många år till. Men det är bara att njuta så länge det varar.

Just det spelet har tagit Häcken hit

Häcken har charmat ordentligt i Champions League med sitt vågade spel. Oavsett del av banan, oavsett läge i matchen, oavsett matchens betydelse spelar sig Häcken fram. Nätt, metodiskt och med små marginaler. Mot Paris kostade det ett par farliga lägen bakåt vid flera tillfällen. Ett faktum som säkerligen får en del tittare att slita sig i håret. Samtidigt var det just det spelet som gjorde att Hisingslaget skapade ännu fler lägen på egen hand. Och just det spelet som har tagit Häcken till detta sensationella läge i gruppspelet.

MATCHENS HÄNDELSE

Matchens händelse, eller snarare matchens sekvens, ägde rum efter 20 minuter när Clarissa Larisey tog sig fram längs Häckens högerkant. Bollen, som misstänkt var utanför linjen, tog sedan på Paris-försvararen Teninsoun Sissokos uppsträckta händer (vad gjorde dem ens så högt uppe?) och domare Iuliana Demetrescu pekade på straffpunkten. Drömläge, kanske lite till skänks, för Häcken - som Rosa Kafaji bommade till hemmapublikens stora förtvivlan.

Snacka om ett eventuellt ”sliding doors moment” för Häcken.

FRÅGETECKNET

Kostade bristen på matchträning segern för Häcken? Det känns onekligen så. I matcher av den här magnituden, mellan två spelmässigt så jämna lag, är det så små marginaler som avgör. Då blir en misstajmad mottagning, en 99-procentig aktion i presspelet - eller för den delen en missad straff eller stolpträff helt avgörande. Att säsongerna ligger som de gör är givetvis ingenting som Häcken kan ro för, men det hade helt klart sin betydelse denna afton. Nu är det inte kört för Häcken på något vis inför den avgörande sista omgången, men drömläget för avancemang är borta. Nu måste ett fortsatt matchotränat Häcken få med sig ett bra resultat mot Real Madrid på bortaplan.

MATCHENS SPELARE

3: Rosa Kafaji. Bäst på planen. Stod flera gånger för aktioner som fick publiken att resa sig från sina iskalla stolar. Trots en tung straffmiss var det Kafaji som låg bakom precis allt i offensiv väg för Hisingslaget. Vilken jättetalang 20-åringen är. Med sin kreativitet, avighet och sitt självförtroende är hon en typ av talang vi sällan ser i svensk fotboll.

2: Josefine Rybrink. I en skadeskjuten backlinje som fick klara sig utan bägge nyckelspelarna Anna Sandberg och Elma Junttila Nelhage var Josefine Ruybrink navet som höll ihop försvarsspelet i stora perioder. Häcken släppte till ett par heta målchanser, men utan Rybrinks rutin och förmåga att läsa spelet hade det blivit klart fler.

1: Jennifer Falk. Som så många gånger förr var Jennifer Falk avgörande i defensiv riktning för Häcken. Inte minst i minut 56 när landslagsmålvakten räddade ett friläge från Gaetane Thiney.