FEM SPANINGAR: "Försvaret skickades till korvkiosken"

Rosengårds kollaps säger mycket om damallsvenskans nivå…

Det har varit på tapeten ett tag, damallsvenskan har tappat i ranking och Benfica skulle vara en jämn historia på pappret. Men det blev allt annat än just det, den portugisiska mästaren ville mer och gjorde också mer för att få med sig tre poäng.

Nu känns det också som att man kan slå fast att svenska lag absolut inte kan mäta sig med lag ute i Europa. Det går för fort och det är för fysiskt för att svenska lag ska hänga med. Damallsvenskan är inte alls i närheten av vad man varit tidigare och det är otroligt tragiskt för svensk damfotboll.

FC Rosengård utnyttjade inte Barcelonas vinst

Bollen är rund och FC Rosengård hade allt i egna händer, och allt vad det innebär. Precis så var det inför mötet med Benfica - FC Barcelona hade besegrat Bayern München och tabelläget var utan tvekan helt levande trots att den tyska giganten vunnit två möten.

Men Rosengård utnyttjade inte vinsten – i stället föll man mot Benfica som har allt att spela för nu. Och Rosengår... nej nu är man mest bara med för att delta för nu släcktes det lilla hopp som fanns.

Pengaklirr... eller inte

Det är ingen hemlighet att damallsvenska klubbar har det kämpigt rent ekonomiskt. Under den gångna säsongen har Umeå IK och Eskilstuna United haft det tungt rent ekonomiskt.

Jag vet inte hur FC Rosengårds ekonomi står till om jag ska vara helt ärlig - men i en intervju med Therese Sjögran efter att man bärgat SM-guldet meddelade sportchefen att man inte har utrymme till att slösa pengar.

Och det var mot just Benfica som man hade chans till att spela in en hel del pengar. Hade man kryssat hade man spelat in drygt 190 000 kronor och vid tre poäng hade man spelat in drygt 550 000 kronor.

Men efter en undermålig insats uteblev både pengar och poäng. Och det efterlängtade klirret i kassan fick man inte se en susning av.

Siffror i underkant - Benfica hade bud på mer

Benfica. Wow. Det är ett lag som jag personligen inte har haft så jättebra koll men jag imponerades ständigt av pressen, farten och spelet som portugiserna visade prov på.

1-0 är alldeles för lite efter prestationen. För oj, vad man hade bud på så mycket mer än det man lyckades få till. Och kanske är det också det faktum att Benfica inte är så kliniska som man hade önskat, som gör att även de har en bit upp till den absoluta toppen.

Försvaret skickades till korvkiosken

Någon som vill köpa korv? Ja, hela Rosengårdsförsvaret. Inför matchen vägrade Renée Slegers kalla mittbackskrisen för precis vad det är, en mittbackskris. FC Rosengård kom till spel med EN ordinarie mittback, i stället fick Bianca Schmidt, som endast gjort sex damallsvenska matcher i år, hoppa in från start.

Det märktes kan man säga. Rosengårdsförsvaret var inte ofta med på noterna - man var ofta tvåa på bollen och hängde inte med i tempot. Samarbetet fanns inte där och ingenting verkade fungera.