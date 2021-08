KDFF tar emot franska ligatrean i CL-kval: "Det största i min karriär"

Under lördagskvällen spelar Kristianstads DFF sin största match någonsin. Bordeaux, som slutade trea i den franska ligan i våras, väntar på Kristianstads Fotbollsarena i en avgörande final för att ta sig vidare till nästa kvalomgång i Champions League. Kristianstad har tagit sig hit genom att besegra danska Bröndby med 1-0 på hemmaplan tidigare i veckan.

- Det är de här matcherna man längtat efter att spela och det ska bli otroligt häftigt. Att få möta ett franskt topplag på hemmaplan i Champions League är det största i min karriär, säger KDFF:s lagkapten Josefine Rybrink enligt Kristianstadsbladet.

ANNONS

Kristianstads huvudtränare Elisabet Gunnarsdottir, som varit i klubben sedan 2009, om vad KDFF förväntar sig för typ av matchbild:

- Jag tror på en matchbild lite som när vi möter topplagen i allsvenskan. Visst, alla ser Bordeaux som favoriter men samtidigt tycker inte jag att vi ska skrämmas av motståndet. Vi spelar hemma, vi har besegrat Bröndby och vi tycker detta är fruktansvärt roligt och när vi jobbar hårt för varandra så är det inte många som kan stoppa oss. Vi har vunnit sådana matcher tidigare.

Kristianstad-Bordeaux spelas med start 20:00 under lördagskvällen. Vinnaren går vidare till den andra kvalomgången, som är det sista steget före Champions League-gruppspelet. Lottningen till den rundan sker 13:00 under söndagen. Häcken och Rosengård kliver in i CL-spelet här.