Klart: C More sänder avgörandet av UEFA Women's Champions League

Idel svenskor finns kvar i turneringen när damernas UEFA Women's Champions League går in i ett avgörande skede. På lördag ställs Magdalena Erikssons Chelsea mot Fridolina Rolfös Barcelona och under söndagen är det ytterligare ett svenskmöte när Wolfsburg ställs mot Arsenal. C More och Sportkanalen har, i samarbete med SVT, förvärvat rättigheterna till samtliga återstående matcher i turneringen med start redan i helgen.

- Det känns väldigt bra att kunna visa alla de avgörande matcherna när världens bästa klubblag ska koras. Att så många svenskor är kvar i turneringen och har chansen att vinna är givetvis en extra krydda, säger Johan Cederqvist, chef för C Mores kanaler och rättigheter.

Semifinalmötena mellan Wolfsburg och Arsenal, samt finalen sänds även i SVT:s kanaler.

Semifinaler, match 1

22/4, 13.15, Chelsea vs Barcelona – C More Live & C More

23/4, 15.15, Wolfsburg vs Arsenal – Sportkanalen & C More

Semifinaler, match 2

27/4, 18.30, Barcelona vs Chelsea – Sportkanalen & C More

1/5, 18.30, Arsenal vs Wolfsburg – Sportkanalen & C More

Final

3/6, 15.45, TBD – Sportkanalen & C More