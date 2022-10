Kullashi målskytt när FC Rosengård föll mot FC Bayern München

FC Rosengård gästade under onsdagskvällen FC Bayern München i den fösta gruppspelsmatchen i Champions League. Den tyska storklubben kom till spel utan Giulia Gwinn och svenska landslagsbacken Hanna Glas.

Men FC Rosengård fick en stark start samtidigt som Bayern inte lyckades begrava sina chanser.

Tidigt i den första halvleken fick hemmalaget ett gyllene frisparksläge efter att Emma Berglund haft ner Jovana Damnjanovic precis utanför straffområdet. Och även om bollen tog sig in i straffområdet och Maximiliane Rall fick en fot på bollen så gick skottet utanför.

Och inledningsvis fick Rosengård försvara en hel del. Bayern kom med mycket tryck men gästerna från Malmö behöll sitt lugn, höll i bollen och började bygga momentum. I den 25:e minuten fick man också utdelning.

FC Rosengård som under den damallsvenska säsongen varit så starka på fasta situationer visade sin styrka återigen när Sofie Bredgaard slog in en hörna från högerkanten som Loreta Kullashi fick en fot på. Och bollen letade sig in bakom Bayern-keepern och Rosengård fick sig en fin start.

Men hemmalaget var ute efter en snabb replik men Maximiliane Ralls boll rann igenom. Men sen kom kvitteringen. I den 35:e minuten letade sig bollen förbi Teagan Micah i hemmaburen.

Sedan var det mest FC Bayern. Som satte fart direkt efter att domaren blåst igång den andra halvleken. Jovana Damnjanovic fick ett inlägg in i boxen med Jessica Wik kunde nicka undan.

Men hemmalaget skulle inte behöva vänta allt för länge på ett ledningsmål. Nyinbytta Klara Bühl fick en boll på högerkanten i den 67:e minuten som hon kunde spela in i boxen. Damnajnovic mötte bollen med pannan med Micah stod i vägen. Dock var Linda Dallmann med på returen och 2-1 var ett faktum.

FC Rosengård fortsatte att trycka på och i den 72:a minuten gjorde Mimmi Larsson sig fri på högerkanten och jobbade till sig en frispark i ett fint läge. Och det var en fint slagen frispark av Olivia Schough som Grohs tippade undan. Men returen når Mia Persson vars skott tar i ribban.

Men mot slutminuterna såg Rosengårdspelarna slitna ut och FCB fortsatte kontrollera matchen fullständigt. Och även om tyskarna hade en del lägen lyckades man inte riktigt hitta in bakom Micah.

Och strax innan halvtidsvisslan tjöt fick sig Rosengård en möjlighet. Bollen skickades in mot Grohs som inte riktigt lyckades få grepp om bollen men snabbt kunde återhämta sig och plocka in den.

Gästerna från Malmö stod på sig och första gruppspelsmötet i Champions League slutade med en 2-1-förlust.

- Jag blev jätteglad såklart. 1-0 mot ett sådant här lag, det var skönt men jag visste att det skulle bli tufft. Det är surt att vi släppte in två mål, säger målskytten Loreta Kullashi efter matchen.

Startelvor:

FC Bayern München: Maria-Luisa Grohs; Carolin Simon, Glódis Viggósdóttir, Saki Kumagal, Maximiliane Rall; Lina Magull, Sarah Zadrazil, Georgia Stanway; Sydney Lohmann, Jovana Damnjanovic, Linda Dallmann.

FC Rosengård: Teagan Micah; Jessica Wik, Gudrún Arnardóttir, Emma Berglund, Ria Öling; Sofie Bredgaard, Rebecca Knaak, Mia Persson; Olivia Schough, Loreta Kullashi, Mimmi Larsson.