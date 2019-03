ÖFK siktar högt 2019: "Tänker inte på något annat än att vinna"

Östersunds FK nådde under vintern 2018 nya höjder genom att ta sig vidare till sextondelsfinal i Europa League och besegra Arsenal på Emirates Stadium. Trots det blev det uttåg med 4-2 över två möten och därefter väntade en lite tuffare säsong med en rad stora förändringar i klubben.

Några av dessa var att Graham Potter lämnade för att ta över Swansea, Ian Burchnall kom in som ersättare på tränarposten och David Webb blev tillsatt som teknisk direktör. Flera tongivande spelare lämnade också föreningen under året - och i december i fjol blev tidigare ordföranden Daniel Kindberg åtalad på fyra punkter för ekobrott.

Östersunds FK:s lagkapten Tom Pettersson, som nu går in i sin tredje säsong med klubben, har i år fått flera nya lagkamrater - och anser efter alla förändringar att ett nytt ÖFK börjar ta form.

- Det blev en stor förändring i somras, där vi sålde spelare, ledare och allting, samtidigt som det sedan inte kom in jättemycket. Då är det klart att man funderade på vad som skulle hända, men nu har det kommit in många nya spelare och ledare, så det har satt sig, säger han till Fotbollskanalen.

- Det kommer att bli ett spännande år med mycket nytt. Vi tappade många spelare och även i ledarstaben i somras, så det var därefter lite tunt (med spelare i truppen) under hösten. Det har kommit in rätt många nu och det kan ta tid att få in det spelsättet vi vill, men det är bra kvalitet på spelarna som har kommit in, fortsätter han.

Pettersson anser - trots tappen av bland annat Ken Sema och Saman Ghoddos i fjol - att ÖFK fortfarande är ett starkt lag. Detta efter fortsatt satsning på en del engelska spelare med Ravel Morrison, Charlie Colkett och Francis Jno-Baptiste i spetsen till den här säsongen.

- Jag tycker väl att vi är det. Det finns kvalitet i truppen, men sedan finns det också många lag som har kvaliteter på sina spelare. Det gäller att få ihop helheten och det sitter lite i våra egna huvuden kring vad vi är beredda att lägga ner och ska göra. Alla vet att vi kan spela boll och det ser ofta bra ut när vi spelar, men sedan ska det till attityd och så vidare också, säger han.

Bland nyförvärven sticker förstås tidigare Manchester United- och West Ham-mittfältaren Ravel Morrison ut. Pettersson tror att alla nyförvärv kommer att bli viktiga, men menar att Morrison har och kan tillföra något extra till laget.

- Jag är helt säker på att alla kommer att bli viktiga, men det går ju inte att inte nämna Ravel. Han har inte spelat matcher på länge och ligger efter på just den biten, men när det kommer till just kvalitet med bollen så... Det är många i laget som är duktiga på att lösa upp trånga situationer med kvalitet, men han är överlägsen på att hitta lösningar där. Han ser saker vi andra inte ser och vågar även leverera bollen. Det finns inte mycket att anmärka på fotbollsmässigt offensivt, säger han.

- Han har såklart mycket att lära oss med sin erfarenhet. Han har varit bra på det och även på att stötta spelare med en positiv attityd. Han visar att han tror på oss, även om vi kanske inte har samma potential som han besitter. Det är en bra kille som bidrar med mycket garv, fortsätter han.

Östersund var i fjol inte med i toppstriden, men ska i år vara det. När Fotbollskanalen frågar Pettersson om en Europa-plats är ett uttalat mål för säsongen, så är svaret:

- Det är det aldrig, målet är att vinna.

- Vi kommer att gå för det och sedan får vi se vad det blir. Jag tänker inte på något annat än att vi ska vinna, fortsätter han.

Pettersson menar även att det kan gynna laget att årets fokus endast är på allsvenskan. ÖFK åkte ut redan i gruppspelet i svenska cupen och i sommar väntar inte ett Europa-kval. Nu finns det inget annat än att göra en bra säsong i allsvenskan.

- Under 2017 var det mycket fokus på Europa och i fjol gick det inte eftersom att vi hade så stora förändringar och en för tunn trupp. Nu har klubben gjort något åt det och det finns inga ursäkter.

Östersund premiärspelar på söndag mot AIK borta på Friends Arena. Matchen börjar klockan 15.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.