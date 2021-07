17-åringen hyllas av Grzelak - som imponeras av talangens mentalitet: "Han går in och är helt självklar"

På lördagsmorgonen gick AIK ut med att Saku Ylätupa missade matchen mot Varberg på grund av en ”underkroppsskada”. När elvorna kom en timme innan matchstart stod det klart att 17-årige Yasin Ayari, som hoppade in i förlustmatchen mot Häcken, fick chansen från start till höger på mittfältet. Hans blott andra i allsvenskan då startdebuten kom i fjol i sista omgången mot Elfsborg.

Jättetalangen visade framfötterna direkt, främst genom djupledslöpningar in bakom Varbergs backlinje. Och i den 26:e minuten fick han bollen just i djupled och dunkade in 1-1 på volley. 17-åringen hann fira i några sekunder inför de 12 342 åskådarna innan han märkte att domaren vinkat av målet för offside. Efter dryga timmen byttes han ut. Men det handlade inte om att tränare Bartosz Grzelak var missnöjd - tvärtom.

- Han är jättebra, imponerande. En duellspelare som gör ett mål som väl är någon decimeter offside. Det är många som skulle haft det svårt mentalt att gå in i den rollen inför 12 000. Men han går bara in och är helt självklar. Jag tror däremot att i det skedet jag bytte ut honom handlar det mer om att den anspänningen… Jag såg på honom att han tömde sig i första samtidigt som jag hade en stekhet Filip (Rogic) på bänken, sa Grzelak på den efterföljande presskonferensen.

Hade ni pratat om att han skulle dra så pass mycket i djupled som han gjorde?

- Absolut, vi har pratat mycket om att just från den positionen utnyttja hans löpkapacitet och snabbhet. Det är en väldigt snabb spelare. Hans ordinarie position är ju innermittfältare men det jag gillar med honom är att han har en spets i sin snabbhet.

Ayari själv? Han var självklart nöjd med kvällen - även om det första allsvenska målet får vänta.

- För några år sedan var jag på läktaren och sjöng de här låtarna själv och hejade på när de här grabbarna spelade. Nu är jag själv på planen och hör de här låtarna. Man får rysningar av det. Det är sånt man drömmer om när man är liten. Jag kommer från en liten klubb (Råsunda IS) och att få komma över till AIK och därifrån ta sig hela vägen upp och starta en match framför fansen… Det är sånt man drömmer om, säger han till Fotbollskanalen.

Hur ser du på insatsen?

- Vi är en bra och stark grupp. Även fast de gör 1-0 tidigt har vi mycket boll och gör 1-1 innan paus. Sedan kom vi ut i andra halvlek och fortsätter ha trycket, samtidigt som fansen hjälper till. Då kom 2-1 vilket var rättvist och väldigt skönt för Filip, att få komma in och göra mål efter en lång skada, så jag är glad för hans skull.

Du spelade ytter idag - men din ordinarie position är centralt. Var trivs du bäst?

- Jag är i grund och botten mittfältare, men jag är ganska flexibel i mitt spel och kan spela i flera positioner - var de än sätter mig. Så jag är trygg över hela planen.