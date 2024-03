27 års väntan är över för Västerås: "Väldigt förväntansfull"

Djurgårdens IF

1997 gjorde Västerås SK sin fjärde och senaste säsong i allsvenskan. Men efter kvalförlusten mot Häcken har klubben varit nere och vänt i seriesystemet innan man säkrade en allsvensk plats genom att vinna superettan under hösten.

En av hjärnorna bakom återtåget är Västeråssonen Kalle Karlsson som drar tungt lass i den managerroll som han har i föreningen.

Inför säsongsstarten förklarar han hur laget har förberett sig för spel i landets högsta serie och hur laget har tacklat den stora spelaromsättningen som har präglat vintern.

- Vi har växlat ut en hel del spelare under vintern, men egentligen var det bara Daniel Ask som vi verkligen ville behålla av de som har försvunnit. Men vi har breddat truppen på ett bra sätt och förhoppningsvis finns det en del spelare som kan växa med uppgiften under säsongens gång, förklarar Karlsson.

Västerås två senaste allsvenska sejourer blev ettåriga. Under försäsongen blev det förvisso uttåg i svenska cupens gruppspel, men Kalle Karlsson och hans manskap kan bära med sig bortasegern mot Hammarby som ett skönt kvitto på att det går att hävda sig mot etablerat allsvenskt motstånd.

- Vi behöver bli bättre i spelets alla delar. Vi har förbättrat truppen och vi har ett bättre lag än vad vi hade i fjol, även om jag tycker att vi hade ett väldigt bra lag i fjol, förklarar Karlsson och fortsätter:

- Vissa insatser i cupen och på försäsongen har varit ett skönt kvitto på att vi är på rätt väg. Samtidigt är det vanskligt att bedöma insatser på försäsongen och jag tror inte att vi kommer veta exakt var vi står i början av säsongen.

Förutom Daniel Ask står det redan inför den allsvenska premiären klart att även Patric Åslund kommer att lämna för Djurgården under sommaren. Men i VSK finns det ingen stress över hur man ska lyckas ersätta mittfältskuggen.

- Det vanliga är såklart att spelare försvinner med betydligt kortare varsel. Så här mycket tid har vi aldrig haft i samband med en övergång, så vi är lugna i det.

Den 1 april är det dags för den premiären när VSK gästas AIK på Friends Arena. Därefter, den 7 april, är det till sist dags för VSK att ta emot Elfsborg i den första allsvenska matchen i Västerås sedan 1997.

- Det är en stor grej för hela klubben och staden att kunna göra entré i allsvenskan efter 27 års väntan. Det blir spännande för oss och våra supportrar, jag är väldigt förväntansfull, summerar Kalle Karlsson