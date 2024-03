Västerås 2024: "Han kan vara en klasspelare i allsvenskan"

Placering 2023: Etta i superettan.

Nyförvärv: Alexander Thongla-lad Warneryd (b, Norrby IF), Valter Jonasson (mv, uppflyttad till A-laget), Henry Offia (fw, Trelleborgs FF), Marcus Linday (mf, Assyriska), William Kaastrup (b, Randers, lån), Mattéo Ahlinvi (mf, Cukaricki), Samuel Asoma (mf, Dalkurd), Mikael Marqués (b, Minnesota United, lån), Johan Brattberg (mv, BK Häcken), Marcly Tshikupe (fw, Varbergs Bois), Isak Jönsson (b, B36 Torshavn), Julius Johansson (fw, Norrby IF), Karl Gunnarsson (mf, Ängelholms FF, ansluter i sommar), Jens Magnusson (mf, Ängelholms FF).

Tillbaka från lån: Elis Wahl (mv, Skiljebo SK), Alex Lindelöv (mf, IK Franke).

Förluster: Jaheem Burke (fw, Spartak Trnava), Mohammed Mahammed (mf, Sandvikens IF), Filip Tronet (mf, Europa Point), Daniel Ask (mf, Ålborg), Olle Edlund (mf, Varbergs Bois), Max Pettersson (mf, ny klubb ej klar), Philipp Strompf (b, SSV Ulm), Daniel Tegermark Svensson (mv, ny klubb ej klar), Miguel Sandberg (fw, ny klubb ej klar), Anders Hellblom (mf/fw, ny klubb ej klar), Hugo Björk (mf, IF Franke, lån), Adam Padovan (b, AFC Eskilstuna, lån), David Burubwa (mf, Oskarshamns AIK, lån), Patric Åslund (mf, Djurgårdens IF, ansluter i sommar), Liam Larsson (fw, IK Franke).

FÖRSÄSONGEN

Resultaten har inte varit klockrena. Men bortatriumfen mot Hammarby på Tele2 Arena i svenska cupens gruppspel imponerade och gav stora rubriker. Då vågade VSK spela sitt spel och man sårade Bajen. Den 2-1-segern lär ha gett självförtroende inför allsvenska återkomsten.

NYCKELSPELARNA

Mittbacken Frederic Nsabiyumva var en klasspelare i superettan och lär kunna vara det även i allsvenskan. Han kan plocka bort många forwards. Klubbikonen Simon Johansson är en annan spelare som är bra nog för allsvenskan, det har han varit länge. Han är smart och kommer ligga bakom mycket offensivt.

GENOMBROTTET

Marcus Linday. En 20-årig mittfältare som hämtats in från Assyriska FF, som gick upp från division två i fjol. Har visat under vintern och våren att han kan klara av att ta steget.

FRÅGETECKNET

Kommer truppen räcka till i slutändan? Det här är så klart ett budgetbygge. Managern Kalle Karlsson satsar helt rätt, med spelare som går under radarn för andra, och scoutar på ett vasst sätt. Men han kommer behöva trolla vad gäller taktik och att utveckla spelare. Han har lyckats i superettan tidigare men utmaningen blir stor över 30 omgångar i allsvenskan.

SNACKISEN

Stjärnan Patric Åslund spelar i VSK under vårsäsongen men är klar för Djurgården från och med i sommar. Hur kommer det påverka hans prestationer? Avslutar han snyggt och spelar så bra som han kan - eller blir situationen svår att hantera? Många ögon kommer riktas mot honom med tanke på att han redan snappats upp av Djurgården.

VIKTOR ELMS ANALYS

Nykomlingen imponerade stundtals i cupspelet och kändes absolut som ett lag som hade rätt grundförutsättningar för att kunna överleva den första allsvenska säsongen på länge. Fysiken finns där och viss teknisk briljans likaså. I matchen mot Bajen var de riktigt bra och inledningen mot Mjällby lovade gott. Marcus Linday kan bli en trevlig bekantskap och många andra lag kan säkert underskatta VSK:s förmåga och därmed tappa poäng mot de grönvita. Jag måste ändå höja ett varningens finger för att de kan få det svårt 2024. Skillnaden mellan superettan och allsvenskan är stor och enskilda bra prestationer kommer inte att vara tillräckligt för att förnya kontraktet. De behöver prestera i varje match för att kunna samla tillräckligt med poäng för fortsatt allsvenskt spel.

FOTBOLLSLABBET-SIFFRORNA

Hur bra är Patric Åslund? Svaret på den frågan är att han jämfört med snittet i superettan 2023 var bättre än så i egentligen allt.

Givet ålder så finns det såklart en hel del potential i Patric Åslund!