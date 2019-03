AFC Eskilstuna 2019: "Avdic ett frågetecken - lyfter det äntligen i år?"

Placering 2018: Trea i superettan, uppflyttat via kval

Nyförvärv: Jesper Björkman (b, Gefle IF), Ole Söderberg (mv, Kalmar FF), Jacob Lackéll (mf, Eskilstuna City FK), Ivan Bobko (mf, Tjornomorets Odessa), Mehmed Dresevic (b, Norrby), Wilhelm Loeper (mf, Arameisk-Syrianska IF), José León (b, Rayo Vallecano, lån), Denni Avdic (fw, AIK), Artem Rakhmanov (b, Minskiy Rayon), Adi Nalic (fw, Malmö FF, lån), Ihor Levchenko (mv, IFK Mariehamn).

Förluster: Rinor Nushi (mf, IFK Haninge), Amadou Kalabane (b, Gefle IF), Pelé (mf, Dunarea Calarasi), Zurab Tsiskaridze (b, Al-Hazm), Gianluca Curci (mv, Hammarby IF), Alexander Michel (b, Alkhor Sports Club), Bajram Ajeti (fw, Afjet Afyonspor), Hossin Lagoun (mv, FC Ararat Yerevan), Oke Akpoveta (fw, FC Sabail), Aaron Zahui Bazoukou (fw, Team TG FF), Sasa Matic (fw, klubb ej klar), Kevin Bisse (mf, klubb ej klar).

FÖRSÄSONGEN

AFC Eskilstuna var försäsongens stora succélag. Nykomlingen slog ut IFK Norrköping i gruppspelet i svenska cupen efter två raka segrar och 1-1 på Östgötaporten. Därefter blev det seger mot Halmstads BK med 2-1 i kvartsfinalen efter förlängning och seger efter straffavgörande mot den regerande svenska mästaren AIK på Friends Arena. I cupen landade därmed målskillnaden på 12-3 efter fem matcher och i maj väntar final på Bravida Arena. AFC stod dessutom i helgen för en stark vändning från 0-2 till 3-2 och seger i genrepet mot Djurgården. AFC hade knappast kunnat få en bättre uppladdning inför säsongen.

NYCKELSPELARNA

Försvararen Felix Michel, innermittfältaren Anel Rashkaj och anfallaren Samuel Nnamani bildar en stark centrallinje för nykomlingen. Michel, som imponerat och hyllats efter sina insatser i svenska cupen, lär bli viktig i lagets redan starka försvar som i fjol endast släppte in 16 mål på 30 matcher i superettan. Rashkaj styr i sin tur spelet på mittfältet och Nnamani ska göra målen. 23-årige Nnamani stod för tolv mål i fjol och lär behöva göra mål i år också om AFC ska kunna undvika bottenstrid i allsvenskan.

GENOMBROTTET

Felix Michel, 24, fick även ett omnämnande bland lagets ”nyckelspelare”, men får även vara med under den här rubriken, då backen i år kan få sitt stora genombrott i svensk fotboll. Michel är stor, stark och är dessutom bra med fötterna. Under försäsongen har han uppmärksammats från flera olika håll och lagkamraten Anel Rashkaj sa bland annat under allsvenskans upptaktsträff att de allsvenska klubbarnas sportchefer borde följa 24-åringen i år.

FRÅGETECKNET

Denni Avdic hade inte en rolig tid i AIK. Visserligen blev det i fjol SM-guld och 19 seriematcher, men än dock bara en match från start och inga mål. Avdic anlände med höga förväntningar på sig och som en tänkt målgörare, men under tre säsonger blev det bara fem mål. Kan anfallaren få ett lyft den här gången i AFC? Mycket möjligt. Avdic såg pigg ut mot HBK i cupkvartsfinalen, satte en straff mot AIK i semifinalen och stod för ett klassmål i genrepet mot Djurgården. Det finns mycket fotboll i Avdic - och frågan är om han kan få ut det i år?

SNACKISEN

AFC Eskilstuna får leva med att vara ett av allsvenskans minst omtyckta lag, om inte det minst omtyckta av alla bland supportrar. I fjol var det relativt tyst eftersom av att AFC spelade i superettan, men i år kan mycket väl röster höjas igen mot föreningen som bland annat fått kritik för klubbens bakgrund och uppbyggnad. Under 2017 höll flera allsvenska klubbars supportrar upp kritiska banderoller och Malmö FF:s officiella supporterförening MFF Support bojkottade bland annat bortamötet med AFC, till viss del med anledning av att föreningen ansåg att AFC är ”en fotbollsförening som konstant verkar i gråzoner av 51-procentsregeln”.