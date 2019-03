Lundhs allsvenska tips: Östersund och AFC: "Det lär hänga över AFC hela säsongen"

1.

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6. Djurgårdens IF

7. Helsingborgs IF

9. Kalmar FF

11. Östersunds FK

12. IFK Göteborg

14. IK Sirius

15. AFC Eskilstuna

16. Falkenbergs FF

Vad kommer att göra fansen glada?

En Denni Avdic som får en nytändning efter åren i AIK är precis vad klubben behöver. Han har kvaliteter.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Ny bottenstrid efter en framgångsrik säsong i superettan och en vår där man spelat sig fram till cupfinalen mot BK Häcken.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

I vintras tappade man Alexander Michel till Qatar men det är ingen som riktigt sticker ut.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

En målvakt? Tappet av Gianluca Curci kan bli kostsamt och Ole Söderberg samt Michail Ivanov är en bit ifrån italienaren.

Hur säkert sitter tränaren?

Ingen är säker i AFC utom Alex Ryssholm. Senast man var uppe i allsvenskan bytte man en del på tränarposterna även om Nemanja Milanovic imponerat när han fått styr på lagets defensiv.

Hur går det för laget?

Till de svenska supportrarnas förtret så har AFC Eskilstuna rest sig igen och är tillbaka i allsvenskan. Starten inleds med att Blåvitts fans uppmanas att hålla sig borta från premiären i Eskilstuna för att protestera mot hur föreningen styrs. Det lär hänga över AFC hela säsongen, eller åtminstone tills man är på väg ur allsvenskan. Ordföranden Alex Ryssholm har sett till att klubben haft resurser nog att studsa tillbaka och framför allt var det försvarsspelet som imponerade när man till slut kvalade sig upp. Dock har man tappat en del av de viktigaste beståndsdelarna i det spelet och även om man gjort en stark cupvår är det rimligt att undra om det håller över dryga sju månader. Och det ett år när många klubbar rustar för att hänga kvar till 2020. Blir en kamp kring strecken och till slut en 15:e plats.

Östersunds FK

Vad kommer att göra fansen glada?

Att Hosam Aiesh är kvar. Efter att ÖFK fått se stjärna på stjärna försvinna är det han som ska stå för assist och utmaningar.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Rättsprocessen mot Daniel Kindberg. Oavsett vad man anser om turerna – en konspiration mot klubben eller på tiden att någon tar tag i det – så är det en prövningens tid för alla ÖFK-supportrar och det blir jobbigt.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Aeish, Tom Pettersson, Tesfaldet Tekie som bara är på lån från Gent och fram till sommaren.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Har varit stor omsättning i truppen och alla värvningar lär inte bli succéer och risken är stor att man måste förstärka. Särskilt om man skulle tappa någon av ovan spelare.

Hur säkert sitter tränaren?

Ian Burchnall fick hoppa in mitt under det stökiga 2018 och trots att klubben tappade Graham Potter och hans stab plus ett gäng stjärnor: Ghoddos, Sema, Nouri, Papagiannopoulos så gjorde engelsmannen som gjort sig ett namn i Norge ett bra jobb. Om det börjar blåsa snålt kring klubben är det givet att allt blir ifrågasatt men Burchnall har hittills hanterat sina uppgifter.

Hur går det för laget?

Östersunds FK har ömsat skinn efter succéåret 2017. Borta är de tongivande spelarna samt Graham Potter. Lägg på det att klubben skakats i grunden av polisrazzian mot förre ordförande Daniel Kindberg som ska upp i rätten i slutet av april för misstänkta brott där ÖFK kan ha gynnats. Ovanpå det har fotbollsförbundet vilande anmälningar mot klubben och det kommer att vara ok som hänger över klubben. Det skulle kunna svetsa samman gruppen, men det kanske också skapa mycket oro. På papperet har skaffat en rad namnkunniga nyförvärv och både spetsat och breddat truppen. Är inte övertygad om att det räcker i det tuffa läget som föreningen befinner sig i och även om alla säger att de koncentrerar sig på fotbollen är det lättare att säga, svårare att genomföra. Man övertygade inte i Svenska Cupen och Tror på ett tufft år för ÖFK och det blir en 11:e plats.