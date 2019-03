Lundhs allsvenska tips: "Kommer givetvis att vara med och slåss i toppen - men..."

1.

2.

3.

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6.

7.

8.

9. Kalmar FF

10.

11.

12. IFK Göteborg

13.

-------------------------------

14. IK Sirius

______________________

15.

16.

Allsvenskan drar i gång 31 mars.

Fotbollskanalen räknar ner till premiären och Olof Lundh tippar tabellen – i dag IFK Norrköping.

IFK Norrköping

Vad kommer att göra fansen glada?

Sead Haksabanovic. Den inlånade mittfältaren med rötter i Halmstad får trygghet i Sverige och med Jens Gustafsson som tränare. Extra plus att man fick till ett riktigt långt lån av West Hams spelare.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Andreas Johansson lämnade och det är inte konstigt att klubben inte hittat en ersättare för mittbacken och ledaren utanför planen, men det blir märkbart.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Klubben har på senare år varit en trogen leverantör av spelare till utlandet och det är klart att Kalle Holmberg, Simon Thern och Alexander Fransson kan försvinna. Samtidigt har de många försäljningarna gett IFK Norrköping bättre motståndskraft.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Om man säljer behöver man fylla på, sedan är det osäkerhet kring backlinjen utan Johansson. Kanske är det där man måste förstärka för att utmana i toppen.

Hur säkert sitter tränaren?

Jens Gustafsson kom in sommaren 2016 när Janne Andersson blev förbundskapten. Då hade halva guldlaget försvunnit och spelaromsättningen har varit hög även efter det, men Gustafsson tog ändå IFK till en andraplats 2018. Inte konstigt att klubben förlängde kontraktet med tränaren till 2021 och det är ingen tvekan om att han sitter säkrare än de flesta av konkurrenterna i allsvenskan. Största faran är att någon större klubb skulle försöka rycka loss honom, men om man känner Jens Gustafsson rätt är lojalitet och respekt för kontrakt viktigt för honom.

Hur går det för laget?

IFK Norrköping imponerade under 2018 och det både spelmässigt och resultatmässigt. Med tanke på att man fått in Sead Haksabanovic, Christoffer "Totte" Nyman samt danska backduon Kasper Larsen och Rasmus Lauritsen så borde det väl väga upp för tappen av Andreas Johansson, Daniel Sjöholm (som knappt spelade i fjol) och David Moberg Karlsson. Spelet i Svenska Cupen talade emot det, men försäsongen efter det talade för att man klarar det. IFK kommer givetvis att vara med och slåss i toppen även 2019 men det blir en tuffare kamp när fler lag har rustat och det är många fler klubbar som vill och kan vara med i kampen om medaljer denna säsong. I Norrköpings fall så ska man även spela kval till Europa League och om det går vägen blir det svårt att balansera bägge fronterna. Störst osäkerhet finns kring försvarsspelet i Norrköping och det kan vara där man brister, annars har man rejäl kvalitet i både anfall och på mittfältet. I mål var Isak Pettersson riktigt stark under första säsongen i klubben och han måste vara lika vass även under 2019. Optimismen kring IFK Norrköping är förståelig och man kommer att vara svårslaget och en utmanare men det är fler om budet och det blir en 5:e plats.