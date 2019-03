Lundhs allsvenska tips - Djurgården och Häcken: "En given utmanare i guldstriden"

Allsvenskan drar i gång 31 mars. Fotbollskanalen räknar ner till premiären och Olof Lundh tippar tabellen - i dag Djurgårdens IF och BK Häcken.

2. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6. Djurgårdens IF

7. Helsingborgs IF

9. Kalmar FF

12. IFK Göteborg

14. IK Sirius

Djurgårdens IF

Vad kommer att göra fansen glada?

Värvningen av Mohamed Buya Turay som kan slåss om skytteligatiteln. Lägg till att Erik Berg (tidigare Johansson) fått vara med en hel försäsong och nu kan sätta sin prägel på laget och spelet.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Att det blir trångt i toppen? Många lag slåss om medaljerna och Djurgården håller på att bygga något nytt efter att Andreas Isaksson, Jonas Olsson och Özcan Melkemichel försvunnit. Då krävs det mer tid och tålamod.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Djurgården har på senare år fyndat talanger, förädlat dem som spelare och sålt till utlandet.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Hänger lite på om man säljer något även om en anfallare till inte hade varit fel för att avlasta Buya Turay. Överlag är det bättre balans i truppen 2019 än under fjolåret.

Hur säkert sitter tränaren?

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kom till klubben efter en rad år i Sirius där man tog upp Uppsala-klubben i allsvenskan och etablerade den där trots rätt små resurser. Nu kommer de till Djurgården där Özcan Melkemichel lämnade efter två år som innebar både cuptitel och en tredjeplats men inget Europa-avancemang och en tuffare höst. Det lär finnas tålamod AIK-kopplingen till trots, men som i alla större klubbar har man mindre tid.

Hur går det för laget?

Efter satsningen 2017 där Kim Källström och Jonas Olsson kompletterade Andreas Isaksson blev det fart och klubben tog det året sin första medalj på tio år. Man följde upp med att vinna cupen våren 2018 vilket var första titeln på 13 år. Sedan var det som om det hela spårade ut när man inte gick vidare i Europa League och försäljningar urholkade truppen. Till i år har sportchefen Bosse Andersson fått rekrytera nya tränare och en hel rad spelare och förstärkt alla lagdelar. Klart att förstaelvan ser aptitlig ut med Erik Berg, Astrit Ajdarevic och Mohamed Buya Turay men det är lite osäkert om nye målvakten och om bredden finns där. Lägg till att Bergstrand/Lagerlöf ska få laget att prestera enligt deras tankar. Inget snack om att Djurgården bygger ett starkt lag för framtiden men man är knappast redo för full medaljstrid redan 2019 utan landar på 6:e plats. Däremot får konkurrenterna se upp till 2020.

BK Häcken

Vad kommer att göra fansen glada?

Äntligen toppstrid en hel säsong. När Häcken blev 2:a 2012 var vi många som trodde att man skulle slåss om titeln år efter år, men det ett brons (fjärdeplats) och en cuptitel är allt.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Finns egentligen inte mycket som borde göra dem besvikna annat än att engagemanget kring klubben fortfarande är lågt sett till framgångar.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Paulinho och Daleho Irandust är de främsta objekten för scouterna. Även om brassen är till åren (33) så lockar alltid en målskytt och med tanke på att kontraktet löper ut i höst kan en försäljning i sommar vara ett sätt att hämta hem några miljoner.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Om Häcken klarar sig utan försäljningar eller skador så kan Sonny Karlsson hålla en lägre profil i sommar. Om man skulle ta sig till Europa (via cupseger) och nå gruppspel då kan man behöva bredda truppen.

Hur säkert sitter tränaren?

Andreas Alm har två år kvar på kontraktet och med tanke på att klubben är i cupfinal och att framtiden ser ljus ut för Hisingens lag så är den största osäkerheten hos BK Häcken snarare än hos Alm. Företrädaren Mikael Stahre drog trots kontrakt och innan dess var Peter Gerhardsson en långvarig tränare.

Hur går det för laget?

En av allsvenskans mest välskötta klubbar som har ett solitt fundament i form av Gothia Cup att ta avstamp ifrån har sakta men säkert höjt kvaliteten på både truppen och på allt runt om kring. Under Andreas Alm har man periodvis spelat en både underhållande och effektiv fotboll och är nu framme i cupfinal. Möjligen att ett eventuellt kval till Europa skulle kunna störa, om man vinner cupen. men BK Häcken är en given utmanare i guldstriden. Man har definitivt kvalitet rakt igenom för det, även om målvaktsposten hade oroat mig, och klubben får ju verka i fred när fansen är begränsade i antal och medierna dessutom är försiktiga. Egentligen är det enda som saknas en vana att vinna titlar, men det kanske Andreas Alm kan ändra på? Under 2019 är man med i guldstriden men slutar på 2:a plats.