Friberg om Häckens guldchans: "Går om allt stämmer - men vi är inte favoriter"

Häcken har ibland nämnts som en kandidat till att vinna Lennart Johanssons pokal. Sportchefen Sonny Karlsson har heller inte gjort någon hemlighet av att Hisingslaget ska vara med och slåss om SM-guldet. Från klubbens handlingsplan år 2017 står det till och med att man inom loppet av fem år skulle stå som segrare när säsongen summeras. Nu är två av de chanserna förbrukade. Mittfältaren Erik Friberg tar "guldkravet" med ro.

- Det sa vi väl för fem år sedan också (att vi skulle vinna inom fem år). Jag vet inte, jag tänker inte så. Om allting stämmer så skulle det kunna gå, men det är så pass många lag som satsar mer pengar än vad vi gör. Om man verkligen ska gå för det så behöver man kanske satsa ännu lite mer. Men samtidigt gör Sonny (Karlsson) det grymt bra med den truppen han har fått i ihop. Vi gick dessutom plus tolv miljoner förra året och har gått plus de senaste åren. Man kan vrida och vända på det. Om allting stämmer kan vi vinna, men om det tar tre år eller längre tid… Det får ta den tid det tar. Tids nog så hoppas jag att Häcken tar ett guld, säger Friberg till Fotbollskanalen.

Friberg är en av de som faktiskt vunnit ett SM-guld i Häcken. Viktor Lundberg var delaktig när AIK triumferade 2009 (spelade sex matcher), Ahmed Yasin tillbringade förra våren i AIK och Alexander Jeremejeff har dubbla SM-guld med Malmö FF.

Erik Friberg var med när Malmö FF gick hela vägen år 2013. Men trots att det bara är ett par år sedan som han var med när MFF vann guld så tycker han att det är mycket som har förändrats - både i allsvenskan och MFF.

- När jag var i Malmö så hade vi hade ett bra lag, men det är inte det Malmö som det är nu. I dag har de kanske den bästa truppen som någonsin funnits i allsvenskan. Då var det en yngre trupp. Vi var inte så favoritmässigt som MFF är i dag och övriga lag, som exempelvis AIK och Norrköping, var inte heller så starka som man är nu.

Vad krävs då för att Häcken möjligtvis skulle kunna gå hela vägen och vinna sitt första SM-guld? Som alltid, en bra start.

- Jag tror väl att mycket handlar om att få en bra start och vad som händer under sommarfönstret - vilka som är kvar, säljs och vad det kommer in för nytt. Man ska ligga ganska lågt innan man vet det, vad som helst kan hända under ett år. Men om allting stämmer så skulle det kunna gå. Men jag kan inte säga att vi är favoriter till att vinna.

När Häcken kommer på tal är det inte alltför sällan som de offensiva pjäserna - med Paulinho, Alexander Jeremejeff, Mervan Celik, Viktor Lundberg, Daleho Irandust, Ahmed Yasin med flera - kommer på tal. Men faktum är att laget varit stabilt försvarsmässigt de senaste två år och det blir en nyckel även i år.

- Man pratar ganska ofta om en offensiv, men vi har väl släppt in nästan näst minst mål två år i rad. Vi har släppt under 30 mål på de senaste två säsongerna och gör vi det i år igen så kommer vi att vara med och fajtas.

En annan positiv aspekt som mittfältsdynamon lyfter fram med årets upplaga av Häcken är att det finns många alternativ för tränaren Andreas Alm att välja mellan.

- Jag tror vi har den bredaste truppen som Häcken någonsin har haft. Jag tycker egentligen att vi i varje lagdel har både bra start- och breddspelare.

Det är svårt att prata om Häcken år 2019 och inte nämna framgången i svenska cupen. Laget är i final efter att man slagit ut bland annat Djurgården i semifinal och Gais i kvartsfinal.

- Vi har gjort det bra. Vi hade en grupp som vi på pappret skulle gå vidare ifrån. Men det ska göras också och vi såg en hel del lag som inte gjorde det. Vi gjorde det bra i alla tre gruppmatcherna, tycker jag. Det gjorde även att vi fick hemmafördel i kvarten.

Segern mot Djurgården i semin tycker inte Friberg att man inte ska dra alltför stora växlar av. Men den kan dock ändå ha spelat en roll när det kommer till att stärka självförtroendet.

- Det var på något sätt viktigt för oss eftersom vi inte vann där uppe förra säsongen. Vi åkte ut mot dem i cupkvarten och förlorade även i serien. Det var skönt för oss. Vi hade problem i Stockholm förra året. Men att vi vann semin och är i final är det som är skönt och viktigt.

Häcken har sedan tidigare ett cupguld från 2016. 33-åringen vill givetvis säkra en ny titel med sitt lag. Finns det någon risk att allsvensken åsidosätts till en början på grund av att fokus redan ligger på finalen mot AFC den 30 maj? Nej.

- Vi vet att vi kommer att vara i en final och det är klart att man ser fram emot den. Men den får vi lägga åt sidan nu, det är långt kvar. Det går inte tänka för mycket på. Vi får ta den när det kommer, vi har bara ett cupguld sedan tidigare. Nu spelar vi allsvenskan och sedan har vi den att se fram emot.

Häcken ställs mot Malmö FF i den allsvenska premiären på måndagen 1 april. Matchen sänds på Sportkanalen och cmore.se. Matchstart 19.00.