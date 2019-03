Lundhs allsvenska tips - IFK Göteborg och Kalmar: "Allt talar för att man slåss i bottenstriden"

1.

2.

3.

4. Hammarby IF

5.

6.

7.

8.

9. Kalmar FF

10.

11.

12. IFK Göteborg

13.

-------------------------------

14. IK Sirius

______________________

15.

16.

IFK Göteborg

Vad kommer att göra fansen glada?

Inte helt lätt att hitta glädjeämnen kring Kamratgården. Nya klubbdirektören Max Markusson har åtminstone försökt ta ett tydligt grepp kring föreningen och har inte duckat för problem. Det kan vara rätt väg för att vända på trenden.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Ännu ingen sportchef och är det något som bidragit till den negativa kurvan så är det omsättningen på ledande positioner i klubben.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Om Giorgi Kharaishvili fortsätter som under 2018 och höjer sig ett eller flera snäpp är han intressant för andra klubbar. Annars är det ont om alternativ för scouterna, även om man givetvis följer 17-årige Benjamin Nygren som gjorde mål redan i fjol.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Frågan är vad man har råd att leta efter? Försvaret är en aning darrigt och om man dras in i en bottenstrid kan man behöva förstärka den delen av laget.

Hur säkert sitter tränaren?

Poya Asbaghi har ingen lätt uppgift och det är klart att han är under stort tryck. Om resultaten uteblir är det den första post Blåvitt kommer att se över.

Hur går det för laget?

Blåvitt har inför 2019 anlitat Barcelona-baserade Soccer Services som med konceptet Ekkono bidrog till att lyfta GIF Sundsvall under fjolåret. In har Ferran Sibila kommit och han assisterade Giffarnas tränare Joel Cedergren och nu ska Sibila hjälpa Asbaghi att utveckla spelet. Om det lyfter Blåvitt? Med tanke på resultaten i Sundsvall är det givet att det bör finnas lite hopp och det är en satsning i Asbaghis riktning. Problemet är bara att spelarmaterialet under de senaste åren urvattnats i kvalitet och den närmast konstanta ekonomiska krisen som dragit ner klubben på senare år gör det svårt att vässa truppen nog för att excellera oavsett den spanska hjälpen. Blåvitt är känsligt för skador och den unga och rätt oerfarna gruppen av spelare kommer att prövas när resultaten går emot. Allt talar för att man kommer att få slåss i bottenstriden ännu ett år och efter en 10:e plats 2017, en 11:e plats 2018 så faller man ner på 12:e plats och klarar sig kvar men det blir en lång och mödosam säsong.

Kalmar FF

Vad kommer att göra fansen glada?

Viktige Rasmus Elm spelar mer än han gjort under någon tidigare säsong sedan återkomsten till KFF.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Anfallet är inte vasst nog och korttidskontrakterade Moestafa El Kabir kommer att försvinna om han gör succé under våren, och bakom honom är det trubbigt värre.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Nämnde El Kabir spelar givetvis för att försöka ta sig ut i världen igen. Man har en del unga och lovande spelare men de behöver utvecklas snabbt om de ska bli utlandsaktuella under 2019.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Någon som kan göra mål.

Hur säkert sitter tränaren?

Magnus Pehrsson kommer inte att bytas ut i första taget utan han kommer att få chansen att starta om karriären efter att MFF sparkade honom förra våren. Med tanke på turbulensen i föreningen under vintern så är det sista man behöver ytterligare rubriker och oroligheter. Om det är något man ska göra på sikt är det att se över den sportsliga organisationen i klubben efter några misslyckade rekryteringar. Magnus Pehrsson kan nog passa bättre i en lugnare miljö än i MFF.

Hur går det för laget?

Ingen tvekan om att Rasmus Elm blir avgörande och om Magnus Pehrsson nu får in honom i verksamheten på allvar så kan Kalmar ta ett kliv uppåt jämfört med tidigare. Lägg till att KFF gett tränare Pehrsson en möjlighet att förstärka truppen med en rad spelare på olika positioner när han går över till 3-5-2 och flera av dem har potential: Piotr Johansson, Nwakali och Henrik Löfkvist. Givetvis rätt att plocka in Moestafa El Kabir som både har kvalitet och motivation under ett korttidskontrakt. Problemet är bara att han riskerar att försvinna om han gör vad han ska i den röda tröjan. Kalmar FF:s mål är att hänga kvar i allsvenskan för att kunna ta del av de ökande intäkterna 2020 och med tanke på att kommunen lyfte bort oket av Guldfågeln Arena så ser framtiden halvljus ut om bara Pehrsson kan få laget att hänga kvar. Svårigheten att göra mål sätter stopp för övre halvan men det blir en 9:e plats.