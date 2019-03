Lundhs allsvenska tips - Falkenberg och Elfsborg: "Nyförvärven gör att trenden vänder"

På måndag drar allsvenskan i gång. Fotbollskanalen räknar ner till premiären och Olof Lundh tippar tabellen - i dag IF Elfsborg och Falkenbergs FF.

1.

2.

3.

4. Hammarby IF

5. IFK Norrköping

6.

7. Helsingborgs IF

8. IF Elfsborg

9. Kalmar FF

10.

11.

12. IFK Göteborg

13.

-------------------------------

14. IK Sirius

______________________

15.

16. Falkenbergs FF

IF Elfsborg

Vad kommer att göra fansen glada?

Pawel Cibicki och Jimmy Thelin hittade varandra när anfallaren var utlånad till Jönköpings Södra under säsongen 2016. Nu återförenas de i Elfsborg och Cibicki är en spelartyp som klubben behöver.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Inramningen på Borås Arena. Den är direkt deppig. Det är uppenbart att folk i Borås blivit vana vid (eller bortskämda av) framgångarna under många år med start 2006 och framåt. När det gått trögt på senare år har bortfallet varit stort och det blir inte bättre av att klubben försöker mörka det genom att redovisa sålda biljetter snarare än åskådare på plats.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Under 2018 förlorade klubben närmare 15 miljoner kronor och med tanke på att det egna kapitalet nu är nere på 18 miljoner så vore en försäljning till utlandet något som gav viss respit. Men det är ont om attraktiva objekt när Cibicki och Jonathan Levi bara är på lån, talanger som Simon Olsson och Jesper Karlsson stannat upp i utveckling och Simon Lundevall passerat 30.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Försvaret läckte över 40 mål under 2018 och det känns inte mycket stabilare trots ett par förvärv. Därför bör Stefan Andreasson hålla utkik efter kvalitet till backlinjen.

Hur säkert sitter tränaren?

Elfsborg talade länge om att man var en klubb som inte bytte tränare men både Jörgen Lennartsson (2013) och Magnus Haglund (2017) har fått gå på hösten när resultaten svikit. Med tanke på fjolåret är Jimmy Thelins förtroendekapital urholkat och om det blir bottenstrid så kan han definitivt ryka med tanke på att ekonomin haltar och att en allsvensk plats 2020 är mycket viktig.

Hur går det för laget?

Jimmy Thelin stuvade om både i laget och ledarstaben under första säsongen i Borås och ändå var det ett rätt stökigt år där klubbens negativa trend fortsatte. Till slut hamnade man på en 12:e plats efter att ha blivit 8:a, 7:a och 4:a. Offensivt har man förstärkt laget på ett intressant vis och Cibicki, Deniz Hümmet och Levi kan alla avlasta Simon Lundevall som varit klubbens främste poängplockare de senaste säsongerna. Om nu Thelin fick ett år på sig att implementera sitt sätt att spela så borde det ta fart denna säsong men då måste både anfallsspelet och försvaret fungera bättre. Bland annat måste man hoppas på att hemvändaren Samuel Holmén håller en bättre klass än han har gjort hittills. Försäsongen och cupspelet har inte övertygat till fullo men tror ändå att nyförvärven gör att Elfsborg vänder trenden och klättrar till en 8:e plats.

Falkenbergs FF

Vad kommer att göra fansen glada?

Allsvenskan. Igen. För första gången på nya arenan. Det räcker naturligtvis en bit för FFF-fansen att man ligger en division över ”storebror” Halmstads BK som blev kvar i superettan när klubben klev upp efter två säsonger i superettan.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Det blir svårt att hänga kvar och det blir en kamp i botten av tabellen även om försäsongen sett okej ut.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Senast man var uppe så sålde man Gustaf Nilsson till Bröndby och innan det hade Niclas Eliasson gett sig av och han är numera i Bristol City efter att ha spelat i AIK och Norrköping. Möjligen John Björkengren eller talangerna Mergim Laci, Ludvig Johansson Edi Sylisufaj om de verkligen kan ta ett rejält kliv. Men annars är det en åldrad trupp som knappast drar scouter.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Något i varje lagdel. Inget snack om att det är en tunn trupp om man ser till kvaliteten men det är klart att lagets bägge målskyttar från fjolåret, Erik Pärsson och Chisom Egbuchulam, kommer att vara saknade.

Hur säkert sitter tränaren?

Hans Eklund tog upp Falkenberg i allsvenskan hösten 2013 men drog till Kalmar FF. Efter att ha fått sparken där året efter vände han tillbaka till Falkenberg och fick vara kvar trots att man trillade ur 2016. Uppenbarligen finns det ett stort förtroende för Eklund som i vintras skrev ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2020.

Hur går det för laget?

Nästan hälften av målen som tog Falkenberg till allsvenskan försvann över vintern. Även om klubben hämtat in ett par namnkunniga nyförvärv (John Chibuike och Marcus Mathisen) så är det en trupp som kommer att få svårt att hänga kvar i allsvenskan. På något sätt är det sunt att klubben inte riskerar ekonomin bara för att säkra allsvenskt spel även 2020 utan bygger vidare på mycket av manskapet som tog upp laget under ledning av Hans Eklund som kan FFF utan och innan, och sedan försöker man fynda i ryska andraligan, Kazakstan och superettan. Naturligtvis går man in i säsongen med en känsla av att man har allt att vinna och det blir inte lätt för motståndet som kommer till Falcon alkoholfri arena, men det ska inte kunna gå att klara sig i allsvenskan med en trupp av denna kaliber och Falkenberg slutar på 16:e plats.