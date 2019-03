Falkenberg 2019: "Ett tungt ansvar vilar på Chibuikes axlar"

Placering 2018: tvåa i superettan

Nyförvärv: Nsima Peter (fw, IF Frej), Carl Johansson (b, Helsingborgs IF), Marcus Mathisen, (mf, Halmstads BK), Jacob Ericsson (b, Örgryte IS), John Chibuike (fw, Itrysh Pavlodar), Kirill Pogrebnjak (fw, Baltika Kaliningrad)

Förluster: Erik Pärsson (fw, OFI Kreta), Chisom Egbuchulam (fwm Suwon), Enock Kwakwa (mf, Jönköpings Södra), Linus Andersson (b, Tvååkers IF), Eric Gunnarsson (b, Tvååkers IF), Osama Hassan, (b, klubb ej klar), Denis Kelmendi (b, Stafsinge, lån), Zlatan Krizanovic (fw, klubb ej klar), Rasmus Larsson (mf, klubb ej klar)

FÖRSÄSONGEN:

Har bland annat och gett. I svenska cupen blev det respass i gruppspelet efter förluster mot Östers IF och Malmö FF, men laget lyckades slå Degerfors. Under försäsongen har laget vunnit också mot Mjällby och Varberg samt spelat oavgjort mot Halmstads BK. Det kanske allra största utropstecknet var när FFF slog den allsvenska konkurrenten IFK Göteborg med 2-0.

NYCKELSPELARNA:

Erik Pärsson och Chisom Egbuchulam lämnade Falkenberg i vintras. Duon stod för 41 procents av FFF:s mål i superettan i fjol. Ett tungt ansvar vilar på det meriterade nyförvärvet John Chibuikes axlar när det kommer till målskyttet. Om Falkenberg ska lyckas hålla sig kvar lär det också krävas en bra säsong av målvakten Hampus Nilsson samtidigt som lagkaptenen Tibor Joza blir viktig med sin rutin.

GENOMBROTTET:

John Björkengren, 20. Den talangfulle mittfältaren är med i det svenska U21-landslaget och trots ringa ålder har han i princip varit ordinarie i Falkenberg under ett och ett halvt år. Tvåvägsmittfältaren lär bli intressant att följa. Ytterligare en spelare som man bör hålla koll på är 29-årige Robin Östlind, som stod för nio mål och åtta assist i superettan i fjol.

FRÅGETECKNET:

Truppen, håller den i allsvenskan? Det finns visserligen en del spelare som har huserat i Sveriges högstaliga, men stommen från superettan består och nu är det en nivå till som krävs. Dessutom finns det ett frågetecken kring anfallsspelet. Laget gjorde flest mål i superettan i fjol, men därefter har duon Erik Pärsson och Chisom Egbuchulam lämnat och det krävs nog att John Chibuike har torrt krut redan tidigt på säsongen.

SNACKISEN:

Nyförvärvet Kirill Pogrebnjak. Kirill är bror till den ryske storspelaren Pavel Progrebnjak, som under sin karriär bland annat representerat Stuttgart och Zenit St.Petersburg. Pavel har dessutom gjort 33 landskamper för det ryska landslaget och noterats för 8 mål. Kirills meriter är inte lika storslagna och innan han anslöt till FFF han hade mestadels spelat i den ryska andraligan. Men trots det ville inte Kirill lägga mindre press på sina axlar. "Jag påminner om honom i spelstilen. Jag har allt som krävs för att bli framgångsrik, men jag måste jobba hårt", sa han i samband med att värvningen offentliggjordes. Kirill värvades av Falkenberg efter ett lyckat provspel.