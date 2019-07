AIK "bäddar sängen" inför hösten: "Vi vill inte ligga i en luftmadrass medan Malmö ligger i en tempursäng"

AIK ligger sex poäng efter Malmö när allsvenskan går in i en hektisk period. Då menar Oscar Linnér att lagen nu ”bäddar sängen” inför hösten. - Vi vill inte ligga på en luftmadrass medan Malmö ligger i en tempursäng när vi kliver in i hösten, säger AIK-målvakten till Fotbollskanalen.

AIK förlorade första mötet med Ararat i Champions League-kvalet med 2-1. På lördagen är det tillbaka i allsvenskan som gäller i en hemmamatch mot Elfsborg, innan returen mot Ararat spelas på Friends Arena på onsdag.

- Vi har en bra känsla. Självklart är vi inte nöjda med utfallet på matchen i Armenien, vi hade gärna velat vinna den matchen. Det var en väldigt speciell match, det tror jag att alla håller med om. Redan efter tre minuter när de gjorde ett tidigt ledningsmål på en straff, som man kan säga vad man vill om. De fick en straff och tio minuter senare fick vi en utvisning också så det var en riktigt tråkig start på matchen för vår del, säger Oscar Linnér till Fotbollskanalen.

Målvakten menar att det därifrån enbart gällde att få ett så bra resultat med sig som möjligt, och AIK gjorde ett viktigt bortamål i förlusten. Men matchen mot Ararat på onsdag tar inte något fokus från matchen mot Elfsborg.

- Efter den matchen har vi laddat om och blickat framåt mot den här matchen. Vi har inte fokuserat något på Champions League-matchen som kommer på onsdag utan vi har haft fullt fokus på Elfsborg som är en riktigt viktig match för oss som vi behöver vinna om vi vill vara med i racet framöver, menar Linnér.

22-åringen menar att lördagens motstånd är ett stabilt allsvenskt lag och att de brukar bjuda på tajta matcher. Dessutom menar han att lag brukar komma till bra motivation till Friends Arena.

- Om ett lag som Elfsborg, med deras högstanivå, kommer med rätt motivation så är vi inställda på att det kommer att bli en tuff match. Så vi förbereder oss därefter och förväntar oss en tuff drabbning där vi behöver komma upp i en hög nivå för att ta tre poäng. Så det siktar vi på att göra.

Vad blir viktigt i matchen?

- En nyckel är såklart att vi lyckas hålla fokus här och nu och inte blickar mot matchen på onsdag i Champions League-kvalet. Det är steg nummer ett, steg nummer två är att kliva ut med inställningen av att vi är på hemmaplan och att vi som lag ska ha en vilja att föra matchen och inte låta Elfsborg ta kommando. Utan vi ska gå in med inställningen att vi ska styra matchbilden, säger Linnér.

Matchen kommer som bekant under en tid hektiskt spelschema. AIK kommer att spela åtta matcher under, som mest, 27 dagar och mycket av säsongen kan komma att avgöras under perioden. Då är Malmö redan sex poäng före Solnalaget, men det är ett gap de vill minska.

- De har sett väldigt starka ut, det måste man ge dem, men det är som det är och det är positivt att det finns andra lag som verkligen är med och utmanar där uppe och Malmö är definitivt ett av dem. Så att vi måste fokusera på det vi kan göra och vinna våra matcher, sen kan vi inte göra så mycket mer än att hålla tummarna för att Malmö ska gå på sina minor. Men det är det viktigaste för oss, att ta våra trepoängare för vi resten kan vi inte påverka, säger Linnér.

Blir det viktigt att vinna matcher i den här delen av säsongen?

- Det har du rätt i, den här delen av säsongen har vi laddat för länge. Champions League-kval är en stor grej för AIK att få chansen att tävla i. Vi vill inte vara där och tycka att det är coolt att vara med, vi vill göra resultat. Sen så är vi väl medvetna att det är en väldigt lång väg att gå hela vägen in i ett långt gruppspel.

- I allsvenskan är det så att nu kliver vi in i en period där det blir ”som man bäddar får man ligga” inför hösten. Det är nu vi ska bädda sängen inför hösten och det är klart att vi vill bädda så bra som möjligt. Så att inte vi ligger på en luftmadrass medan Malmö ligger i en tempursäng när vi kliver in i dem matcherna. Vi måste ta de trepoängarna och vi måste verkligen vara tillräckligt proffsiga och skickliga att göra resultat på båda håll, för det är något vi vill.

Under torsdagen gick AIK ut med att Daniel Sundgren blivit arbetsbefriad med en vecka kvar innan försvararens flytt till grekiska Aris. AIK menade att han sjukanmält sig ”tätt inpå resan” till Champions League-mötet med armeniska Ararat i tisdags. 29-åringen ska även ha meddelat att han inte ville vara uttagningsbar, medan Sundgren menar att han mådde skitdåligt och att han inte ville åka med och sedan prestera urdåligt.

- Först och främst har vi alla en personlig relation med Daniel och har varit lagkamrater med honom under en lång tid. Han har haft en, som AIK uttryckte det, en fantastisk karriär i AIK och det går bara att instämma med. Han har hållit en väldigt hög nivå och hjälpt klubben att nå framgång under åren han har varit här. Det respekterar jag honom för till 100 %, säger Linnér.

- Sen har det uppenbarligen uppstått en situation här som inte varit fördelaktig för AIK och det är trist att det blir så, såklart. Jag har väl inte så mycket mer att säga om den frågan än att Daniel Sundgren spelar inte i AIK längre.

Linnér pekar på ersättarna och menar att AIK har det gott ställt. Mot Ararat var det Robert Lundström som spelade på högerkanten och även om han hade en olycklig match med en orsakad straff och utvisning, tror målvakten att han kan göra ett fullgott arbete på positionen.

- Robert som spelade på högerkanten förra matchen och det går inte att säga något annat än att han hade en oturlig match men vi vet alla vad Robert Lundström är kapabel till på fotbollsplanen. Han visade det förra året i starten av allsvenskan, han kanske var bästa spelaren de fem första matcherna. Vi vet alla om hans högstanivå och med lite tid kommer han och andra spelare att kunna täcka upp på högervingen på ett fenomenalt sätt, om man säger så.

AIK:s möte med Elfsborg börjar klockan 16.00 på lördagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.