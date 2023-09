AIK-basen hyllar Berntsen: "Jag hajade till"

AIK:s ordförande Robert Falck gästade Fotbollskanalens deadline day-sändning sent under torsdagen, natten till fredag. Då summerade han transferfönstret för klubbens herrlag efter att Bersant Celina lånats in under de sista timmarna, vilket spikade truppen för hösten.

Falck plussade då för värvningen av mittfältaren Anton Salétros, 27-åringen som hämtats in från franska Caen. Nye sportchefen Thomas Berntsen arbetade med Salétros i Sarpsborg och klarade av att övertyga kuggen om att komma hem till AIK.

- Han är extremt viktig. Han är duktig, har ett stort AIK-hjärta och han är en ledare. Det är Thomas Berntsens förtjänst att vi lyckades få hem honom, sa ordföranden i sändningen.

Blev du förvånad när Thomas sa att ni hade möjlighet att ta ställning till en sådan affär, när du förstod att Anton skulle kunna komma hem?

- Ja, det är klart. Jag hajade till. Det är bra gjort av den sportsliga ledningen med Thomas i spetsen.

Under året har AIK bytt huvudtränare, sportchef och chefsscout. Norrmännen Henning Berg, Thomas Berntsen och Fredrik Wisur Hansen har plockats in. Falck har fått ett gott intryck av de rekryteringarna hittills.

- Professionella, duktiga, analytiska, resultatfokuserade. Det är ett lyft för oss helt enkelt.

Falck är också självkritisk när det kommer till den tidigare lösningen som innebar att förre vd:n Manuel Lindberg tillfälligt klev in som sportchef. Lindberg har nu lämnat klubben helt.

- Han skulle ha fortsatt som vd och klubbdirektör. Felet var att han erbjöd sig att vara sportchef, och jag och styrelsen gjorde fel i att tillsätta honom som sportchef. Det var ingen bra kombination. Det slet på honom både fysiskt och psykiskt.

