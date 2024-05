AIK överkört av Elfsborg - släppte in sex mål på Borås arena

Elfteplacerade Elfsborg tog emot tabellsexan AIK i Borås under onsdagskvällen.

Då fick publiken bevittna en böjande inledning på matchen.

Elfsborg vaskade fram den första halvchansen via en lurig studs på hörna efter tre minuters spel.

Kort efteråt närmade sig AIK ett mål två gånger om. Först via Rui Modesto, vars avslut blockerades och AIK ropade på straff, och sedan via Bersant Celina. Men då var Elfsborgs målvakt Marcus Bundgaard med på noterna.

Redan i den sjätte minuten skulle det första målet falla. Då vispade Elfsborgs Jalal Abdullai i väg ett avslut inne i straffområdet som slank in bakom Kristoffer Nordfeldt.

Anfallaren firade genom att dra upp tröjan över huvudet framför de tillresta AIK-supportrarna - och varnades för aktionen.

Kort därefter hade AIK en giftig chans, där Ioannis Pittas så när petade in kvitteringen med ett avslut från nära håll.

Med 18 minuter spelade var det dags igen. Då nickade Abdullai kraftfullt in 2-0 till Elfsborg på Arber Zenelis perfekt slagna hörna.

18-åringen valde den gången att springa tvärs över planen för att fira framför sitt eget lags klack.

AIK var inte ofarligt, men hade svårt att skrapa fram de där riktigt heta målchanserna i jakten på en reducering.

I stället skulle Elfsborg utöka till 3-0 just före paus. Då stod Arber Zeneli för en briljant soloprestation på kanten innan han spelade in bollen till Ahmed Qasem, som kyligt nickade in bollen vid den första stolpen.

När domare Granit Maqedonci blåste av för halvtidsvila haglade buropen från den tillresta AIK-klacken mot sitt lag.

- Jag känner mig fantastisk. Vi har ett fantastiskt lag. Vi förtjänar det, säger Jalal Abdullai till Discovery+ i paus.

Han fortsatte om sin insats:

- Det är bra. Jag känner mig fantastisk. Det är så jag tränar, så jag är inte förvånad över det.

AIK:s Bersant Celina skulle ha lämnat en kommentar i sändningen i paus, men dök inte upp. På tv-bilderna gick det sedan att se att det var rejält upprört i AIK:s omklädningsrum i paus.

I paus tvingades Elfsborg utföra ett byte då målvakten Marcus Bundgaard drabbats av en fotskada, och ersattes i stället av Isak Pettersson.

AIK inledde piggt - men åter var det i stället Elfsborg som skulle vara skoningslöst i offensiven och utöka till 4-0.

I den 51:a minuten roffade Michael Baidoo åt sig bollen på AIK:s planhalva, rann igenom in i straffområdet och avslutade högt mot bortre stolpen och in i mål framför en lyrisk hemmaklack.

Minuten efter höll Abdullai på att smälla in 5-0. Men då stod Nordfeldt för en vass benparad ut till hörna.

Kort därefter stod Pettersson för en kalasräddning på Pittas avslut.

Med timmen spelad skulle Elfsborg även göra 5-0, sedan Ahmed Qasem kyligt placerat in bollen vid den bortre stolpen med vänsterfoten.

I minut 73 reducerade AIK till 1-5 via ett vackert avslut utifrån, signerat Bersant Celina.

Med 82 minuter spelade drog AIK:s Mads Tychosen på sig sitt andra gula kort för matchen och visades ut. Det innebär att dansken missar söndagens derby mot Hammarby.

I matchens absolut slutskede fick Elfsborg straff. Den förvaltade Ahmed Qasem på bästa sätt.

Mötet slutade 6-1. Direkt efter slutsignal var det kraftiga burop från de tillresta fansen.

"Vi vill se AIK", skanderade hela klacken medan spelarna endast stod och tittade livlöst.

Kristoffer Nordfeldt har förståelse för fansen.

- Full förståelse för dem. De reser land och rike runt för att stötta oss. Att vi inte kan ge tillbaka någonting, det är inte okej, säger han.

Elfsborgs Arber Zeneni var strålande glad efter triumfen.

- Det är sådana här matcher man lever för. Efter en sämre match mot Djurgården så gjorde vi jobbet i dag. Vi har en skön match. Det är mycket glädje och vi får spela vår fotboll. Allt går vår väg i dag, säger Elfsborgs Arber Zeneli till Disocvery+

Han fortsätter:

- Jag visste att det var en svår match. Men när vi gör vår grej och när utnyttjar våra spetsegenskaper kan vi göra hur många mål som helst. Det tycker jag vi visar i dag.

Nordfeldt var besviken.

- Det är inte okej att torska med 6-1. De kan vara bättre än oss, men någonstans måste vi vara mogna nog att stoppa blödning, säger han.

Förlusten innebär att AIK nu inte har vunnit en enda allsvensk bortamatch på tio raka försök. Något som inte har inträffat för Solnaklubben sedan 1981-82.

Startelvor:

Elfsborg: Bundgaard - Larsson, Holmén, Buhari, Hult - Ouma, Baidoo, Baldursson - Qasem, Abdullai, A. Zeneli.

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Tiedemann Hansen, Papagiannopoulos, Björnström - Modesto, Celina, Salétros, Coulibaly - Besirovic, Pittas.