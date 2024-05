FEM SPANINGAR: "Ett enda stort underbetyg - håller inte alls"

BLIR OERHÖRT SPÄNNANDE ATT FÖLJA

Elfsborg har sannerligen blandat och gett under inledningen av säsongen. Ena dagen förlorar man oväntat hemma mot Kalmar, för att sedan besegra Malmö FF - och därefter förlora klart mot Djurgården.

Men när Elfsborg är som bäst kan man slå vilket lag som helst i allsvenskan. Det visade boråsarna i den nämnda matchen mot Malmö - men inte minst mot AIK när man stod för en förstklassig uppvisning.

Blixtrande snabbt i kontringsspelet, tungt på fasta situationer - och med individuell kvalitet i mängder sköljde boråsarna över Solnalaget.

Med den stora spelaromsättningen i vintras och ett stundande tränarbyte blir årets säsong mer av en övergångsfas. Då blir det oerhört spännande att se vad nye tränaren Oscar Hiljemark kan göra med detta lagbygge från sommaren och framåt.

ENORMT MYCKET MÅSTE BLI BÄTTRE, AIK

I och med onsdagens storförlust på Borås arena har AIK nu släppt in 16 (!) mål på de fyra senaste matcherna. Ett facit som är svårt att greppa för en klubb med AIK:s kaliber och förutsättningar.

Enormt mycket måste bli bättre defensivt - och det snarast - men frågan är om det inte är allra mest rörigt på defensiva fasta situationer. Mot Elfsborg blev det nämligen farligt mer eller mindre varje gång som boråsarna spelade in bollen i boxen.

Elfsborg var nära mål på en fast situation just före 2-0. Sen kom 2-0 via Abdullai på en höra. Kort därefter var Baldursson oerhört nära att nicka in 3-0 på hörna. Samtliga gånger fick de gulsvarta spelarna hoppa upp helt ostörda mitt i AIK:s straffområde.

Och det var endast ett axplock av exempel.

Gnaget har massor att fundera på efter den senaste periodens matcher. Men utan tvekan är det defensiven som är allra mest akut att fixa till.

MATCHENS HÄNDELSE

Det finns en hel del mål att välja på här. Men Ahmed Qasems 3-0-mål just före paus tar priset denna afton. Mycket tack vare Arber Zenelis vackra förarbete och inspel - men även Qasems iskalla nick som retligt studsade in i mål.

FRÅGETECKNET

AIK har nu spelat tio raka allsvenska matcher på bortaplan utan en enda seger. Något som inte hänt Solnaklubben sedan 1981-82.

Historiska tillbakablickar är vad de är, men att AIK inte presterar bättre på bortaplan är ett enda stort underbetyg. För en klubb med toppambitioner håller inte det - över huvud taget.

MATCHENS SPELARE

1: Jalal Abdullai. Gör man två mål på de första 18 minuterna - och med det blir helt matchavgörande - är man givetvis bäst på planen. Anfallstalangen visade samtidigt upp ett mod och en trygghet i spelet som Elfsborg behöver när Per Frick är indisponibel.

2: Ahmed Qasem. Fick oväntat chansen före Simon Hedlund - och tog den med bägge nävarna. Hattrickskytt (!) och kvalitet i mer eller mindre samtliga aktioner. Det går att argumentera för att han var bäst, men Abdullais dubbla mål till 2-0 blev avgörande för var matchen skulle ta vägen.

3: Arber Zeneli. Strålande leverans från fasta - vilket bland annat låg bakom 2-0-målet. Oerhört spelsmart och börjar synka allt bättre ihop med Niklas Hult på vänsterkanten. Mycket vacker assist till även 3-0. Känslan är samtidigt att hemvändaren har ytterligare ett par växlar i sig.