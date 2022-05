AIK-profilen kritisk: "Vi måste vara tuffa - det behövs blåmärken"

För första gången det här året släppte AIK in mål på Friends Arena i allsvenskan - och då kom också första poängtappet på hemmaplan. Trots att man hämtade upp ett 0-2-underläge till 2-2 innan paus lyckades man inte fullborda en vändning i andra halvlek mot Sirius.

- Vi började bra, men släppte in två mål. Det var bra avslut, men för dåligt av oss, säger en missnöjd Alexander Milosevic efter slutsignalen.

AIK-mittbacke är besviken på förvarsspelet.

- Det är för enkla grejer. Lite småsaker som vi borde gjort bättre. Och sett över hela matchen var vi för passiva på egen planhalva. I vissa stunder var vi brutalt bra och de är ett bra lag, men vi var för passiva på egen planhalva. Vi gick inte dit för att försöka vinna boll, utan vi avvaktade en meter ifrån. Vi måste gå in i duellerna. Jag vet inte hur många frisparkar vi fick mot oss på egen planhalva? De vi fick var bara dumma saker.

ANNONS

Milosevic vill dock poängtera att gästerna gjorde en bra match.

- Sirius är ett bra lag som spelar en bra fotboll. När de väl får ut hela sitt register så är de bra. Det ska vi inte glömma.

- Vi var för passiva i vårt försvarsspel och sen måste vi kunna sätta in lite press ibland när vi väl borde gått framåt. När vi väl gjorde det så var vi starka men det blev lite som att vi gick solo upp i press och så spelade de bort oss. Då kände vi: "Vafan", och så spelade de upp och blev rättvända. De har bra fotbollsspelare, det ska man inte ta ifrån Sirius.

Han utvecklar sedan:

- Vi måste gå in och tacklas. Skit i om vi träffar bollen. Tacklas, var lite tuff. Det är så man måste spela fotboll. Man kan inte gå in och vänta. Man måste vinna sin duell i matchen. Det är det fotbollen går ut på. Det måste vi göra bättre, och det börjar redan på träningen. Det ska smälla.

ANNONS

Milosevic tycker dock inte att det smällt för lite på träning inför matchen.

- Nej, det skulle jag inte säga. Men det behövs mer. Det behövs… jag ska inte säga skador, men det behövs blåmärken och allt sånt. Det man gör på träning kommer på matchen. Gör man inte det på träningen kommer det inte på matchen. Vi måste börja någonstans.

- Vi måste vara tuffare. Men än en gång: Sirius är ett bra fotbollslag. De gjorde en bra match.

AIK:s tränare Bartosz Grzelak säger att han "känner en jättebesvikelse" efter missräkningen mot Uppsala-laget.

- Vi skapade chanser i andra halvlek, väldigt tydliga målchanser, och det hade känts rätt logiskt om vi fått in ett mål där. Men vi mötte ett bra fotbollslag, ett lag som utnyttjar sina resurser till max. Jag har stor respekt för Sirius, säger Grzelak.

- När de etablerade spel på vår planhalva var de väldigt duktiga. Då fick vi slita.

ANNONS

Gnaget inledde annars starkt och dominerade matchbilden.

- Under den perioden måste vi göra 1-0, då blir det annan match. Och efter deras mål tappade vi konceptet. Matchplanen kastades omkull. Det tog ett tag att komma in i det igen. Jag är väldigt besviken över hur vi släppte in målen.

- Sen hade vi 2-2 med oss in halvtid och under en period i andra halvlek hade vi ett supermomentum. Samtidigt var Sirius farliga också och med riktigt oflax så hade vi kunnat sitta här med 2-3. Jag är inte så nöjd i dag. Jag tycker att vi kan göra mycket bättre, säger Grzelak.