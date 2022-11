AIK-röster om Karlsson: "Hans historia i AIK får aldrig dö ut"

Henrik Jurelius, sportchef:

Vad är Per Karlsson för dig

- Lojalitet. Han är en trygghet. En stor del av träningsanläggningen, av omklädningsrummet.

Var det känslosamt i dag (under söndagen)?

- Vidrigt.

En sorg?

- Ja, det är en sådan ledare… det är svårt att beskriva. Det känns.

Nabil Bahoui, lagkamrat:

- Jag och ”Pertan” sitter bredvid varandra i omklädningsrummet på Karlberg. Det som är roligt med honom är att vi var ett gäng med honom, mig och Martin (Mutumba) som körde i gymmet hela tiden. Vi försökte hela tiden bli bättre. Min största känsla kring honom är att han oavsett resultat så har han alltid varit professionell. Titta på exempelvis mig när jag fick vila mot Djurgården och sen spela mot Häcken, då såg man direkt på mig att jorden hade gått under. Men han har en ledarskapsförmåga som går ut på att han är professionell dygnet runt. Han ger alltid 100 procent och han har aldrig klagat.

ANNONS

- Han fick avtackningen han förtjänade och för mig har han varit en stor inspiration. En fantastisk spelare och ledare.

Hängde han med i ditt och Martins tugg, verkligen?

- I alla fall träningstugget. Raptugget vetefan (skratt).

- Man kan vara olika i AIK. Det är därför vi heter Allmänna Idrottsklubben. Och han är den störste.

Daniel Norlander, strategisk SLO:

- I föränderliga tider, i utveckling och kring generationer som kommer och går så är det skölden man känner igen. Det spelar ingen roll vilka sponsorer vi har, vilka spelare vi har, vilken arena vi spelar på. Det är skölden man känner igen. ”Pertan” ger mig samma känsla. Han är en konstant. Det är min konstant. Nu måste man hitta en ny, liksom.

Hur kommer det bli utan honom?

- Jag ser två brorsor (Yasin och Taha Ayari) på planen. De kommer från samma område i Stockholm. Det kommer nya spelare. Men han är nog den siste av sitt slag. Och ”Seb” (Sebastian Larsson) och Lustig också. Det är gamla tidens spelare.

ANNONS

Henok Goitom, tränare och tidigare lagkamrat:

- Han blev hyllad, med all rätt, utifrån att det inte är många som har det cv:et i en klubb. Jag tror vi kommer få vänta ganska länge, oavsett om det är i Sverige eller utomlands, innan en spelare spelar i samma klubb i så många år igen.

- Det var självklart att byta in honom. Sen tror jag att de på arenan inte förstod att ”Pertan” inte kan spela så länge. De ville få in honom när det var en kvart kvar. Men jag frågade honom om när han ville komma in och då sa han: ”En minut innan det är slut”. Vi fick in en bra tajming.

Hur var han som lagkamrat för dig?

- En spelare som alltid var förberedd. Oavsett hur hans energi var i kroppen gjorde han alltid förberedelserna som han behövde göra inför träning och match. Även efteråt. Det är lätt att man känner att man har en dålig vecka och att: ”Äeh, jag skiter i gymmet lite”. Men han körde på. När det var en ledig dag så körde han på i gymmet ändå. Han tummade aldrig på professionalismen. Och han ledde på planen genom sina aktioner. Dessutom har han två SM-guld. Det är mycket som ”Pertan” har gjort som vi andra som kanske är kvar i AIK behöver påminna varandra om. Hans historia i AIK eller på Karlberg får aldrig dö ut. Han är en stor förebild.

ANNONS

Sebastian Larsson, lagkamrat:

- Jag tycker hyllningarna sa det mesta som behöver sägas om ”Pertan”. Hela arenan hyllade honom i två-tre timmar. Det är, som de uttrycker sig, den störste i AIK:s historia. Han har varit i klubben i hela sitt liv och hyllningarna beskriver allt man behöver veta om ”Pertan”.

Hur har han varit som lagkamrat?

- Fantastisk. Han har otroligt mycket att vara stolt och glad över.

Nils-Eric Johansson, AIK-legendar och tidigare lagkamrat:

Vad är Per Karlsson för dig?

- Det stod ”Pertan inferno” på ett tifo. Jag förknippar inte honom med inferno. Jag hade kört: ”Per Karlsson - lugn och fin symaskin”, säger ”Nisse” och ler.

- Han är lugn, trygg, proffsig och lojal. Det är de orden jag förknippar honom med. Efter ett tag behövde vi inte prata så mycket (på planen), det blev telepatiskt. Av hans 400+ matcher och mina matcher så spelade vi väl runt 300 tillsammans. Vi löste mycket genom kroppsspråk och ”jävlar anamma”. Hårt jobb, hela tiden.

ANNONS

Mikael Lustig, lagkamrat:

- Att vara i en och samma klubb på det sättet… det är fantastiskt. Det finns inte jättemånga av den sorten i Sverige. Han ska ha enorm respekt. Bara kolla på vad han betyder för supportrarna. Det är fantastiskt. Jag har märkt under mina år här vem som är störst i den här klubben. Det är ”Pertan”.