AIK:s besked: Ska göra upp till tre värvningar till

AIK har en jobbig vår bakom sig och under sommaren har klubben ersatt Andreas Brännström med Henning Berg och plockat in nyförvärven Dino Besirovic, Anton Salétros och Mads Thychosen.

Fler förstärkningar är på ingång

- Det kommer nog in en, två eller tre spelare till beroende på om vi säljer en spelare eller inte. Gör vi inte det så kommer det två spelare in, säljer vi någon spelare blir det antagligen tre spelare in, säger Berntsen i AIK+.

Norrmannen förklarar varför fler spelare ska in i truppen.

- Vi har lite skadeproblem på en del positioner. Så det handlar om att säkra konkurrensen på de positionerna med tanke på den tuffa hösten vi ska igenom. Ta huvudskadan på ”Milo” (Alexander Milosevic) till exempel. Om vi visste att ”Milo” kan spela varje match och aldrig kommer få en till smäll mot huvudet så hade vi inte sökt efter någon ny försvarsspelare. Det är ett sådant typexempel. Nu när vi är där vi är i tabellen så kan vi inte bara ta på oss hjälm, utan även säkerhetsbälte.

AIK har kopplats ihop med Apollon Limassols striker Ioannis Pittas, som enligt grekiska Kerkida har en prislapp på runt tio miljoner kronor. I dagarna uppgav danska Ekstra Bladet att Viborg lagt ett bud på målvakten Samuel Brolin.

AIK parkerar på kvalplats i allsvenskan och ställs härnäst mot Malmö FF. Den matchen spelas på söndag.