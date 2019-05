AIK:s nota till Adus agent: 5,2 miljoner

Varje år ska Svenska Fotbollförbundet, enligt regler från Fifa, på sin hemsida redovisa bland annat vad svenska klubbar betalat ut i arvoden till agenter. På årets lista, som ska visa klubbarnas utbetalningar till agenter under 2018, är AIK den klubb som redovisat störst summor. Totalt betalade mästarlaget ut 10,2 miljoner kronor till agenter förra året, enligt dokumentet från SvFF.

5,2 miljoner landade hos bolaget Club Consult Africa LTD. En summa som sticker ut i jämförelse med andra utbetalningar som AIK och resterande klubbar gjorde till agenter eller agenturer under 2018. Bolagets grundare och "president" heter Yussih Chibsah, enligt den förre elitspelarens egen Linkedin-sida. Chibsah är numera agent och i slutet av 2017 berättade AIK:s sportchef Björn Wesström att det var just Chibsah som var involverad i affären som tog Enoch Kofi Adu till klubben.

- Den som vi gjorde affären med var Yussif Chibsah, sa Wesström till Fotbollskanalen då.

På Club Consult Africas hemsida står också Adu uppsatt som en av bolagets klienter. Mittfältaren blev klar för AIK innan 2018, men agentarvodet kopplat till den affären redovisas på listan över ersättningar för förra året så länge agenturen i frågan fick betalt under fjolåret.

Björn Wesström vill inte kommentera vad de 5,2 miljonerna betalats ut för eller om det handlar om ersättning för en eller flera affärer.

- Jag kan inte säga så mycket mer än att den (summan) finns där och att det är den vi redovisar, för det är så det ser ut. Sen hur det specifika avtalet mellan parterna ser ut är en sak mellan oss. Men däremot har vi en redovisningsskyldighet när det gäller frågan om hur mycket pengar vi betalat ut. Då redovisar vi det. Det är inte speciellt konstigt. Sen hur många affärer som inryms under det, hur många uppdrag som inryms under det, är inget som står i den redovisningen och inte heller något vi har något behov av att redovisa, säger AIK:s sportchef.

Vidare betalade AIK ut en miljon till agenturen Nordic Sky, som jobbar med till exempel landslagsmittfältaren Sebastian Larsson. Han hämtades till AIK förra sommaren. Även ett bolag som agenten Patrick Mörk driver fick omkring en miljon kronor av AIK förra året. Precis om agenten Martin Klettes bolag Wagnsson Sports & Entertainment AB.

Svenska Fotbollförbundet menar att listan är fullständig i bemärkelsen att den information som finns på den är vad som rapporterats in till förbundet från berörda parter i samband med affärer. SvFF misstänker dock att det görs affärer som agenter är delaktiga i utan att det rapporteras in till förbundet, vilket gör att viss information från klubbar som borde vara med på listan kan saknas.

Se hela SvFF-listan nedan.