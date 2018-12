Badji osäker om det blir affär - men hoppas att Dif får bra betalat: "Jag hoppas att jag lämnar"

Aliou Badji hade svårt att få speltid under våren, där Kerim Mrbati och framförallt Tino Kadewere gick före anfallaren. Men efter försäljningen av Kadewere blev Badji ordinarie i Djurgården och gjorde åtta mål och två assist på 28 allsvenska matcher.

Enligt Fotboll Sthlm finns det nu konkret intresse för anfallaren från turkiska Galatasaray, franska Rennes, samt en grekisk och en italiensk klubb. Enligt sajten ligger prislappen på 25 miljoner och en affär är trolig senast i januari.

- Jag kanske lämnar Djurgården om det finns ett bra intresse. Men just nu ligger mitt fokus på Djurgården och sedan får vi helt enkelt se vad som händer. Jag trivs väldigt bra i klubben, säger anfallaren själv till Expressen.

21-åringen säger att han visste att intresset skulle bli stort om han gjorde bra ifrån sig i Djurgården, vilket han tycker att han har gjort. Han hoppas också att han kan hjälpa Dif med en bra affär, om han skulle lämna.

- Ja, det är väldigt viktigt för mig och Djurgården att man får bra betalt. Jag tror att klubben kan få vad de önskar för mig.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson sa till Fotboll Sthlm att det är aktuellt att något händer, men Badji själv vet inte om han fortsatt kommer att spela i Djurgården eller inte.

- Jag hoppas att jag lämnar men just nu vet jag inget. Som situationen är just nu så har det inte kommit in ett tillräckligt bra bud, mig veterligen, säger Badji.