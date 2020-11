Bahoui hjälte för AIK i derbyt - hoppade in och sänkte Djurgården

Den första halvleken innehöll få stora målchanser. AIK:s mittback Per Karlsson var nära att nicka in 1-0 på en hörna i den 22:a minuten och fyra minuter senare fick Nicklas Bärkroth till ett lurigt långskott som bortalagets målvakt Budimir Janosevic räddade, men annars lyste farligheterna med sin frånvaro.

Istället hettade det till på grund av en tackling mot slutet av halvleken.

Sebastian Larsson hamnade på efterkälken i en duell med Fredrik Ulvestad i offensivt straffområde, när han bestämde sig för att tackla norrmannen. Utan att vara i närheten av att träffa bollen kapade AIK-stjärnan sin motståndare.

Tacklingen ledde till ett mindre tumult på planen. Det var tydligt att hemmalägret ville att Larsson skulle tilldelas ett rött kort. Men domaren Kaspar Sjöberg valde att ge landslagsspelaren ett gult kort.

- Det känns som att han inte hade chans att nå bollen och gic in för att skada mig. Men jag vet inte (om det ska vara rött kort), säger Ulvestad till Dplay.

Sebastian Larsson tycker inte alls att tacklingen borde ha genererat i en utvisning.

- Jag tappade bollen och skulle stoppa en kontring. Det är ett ganska solklart gult kort och inget mer, varken mer eller mindre. Folk får tycka vad de vill, men om det där är rött kort... då vet jag inte. Då blir det nog en mot en i slutet av matcher, säger "Seb" till Dplay.

I den 64:e minuten var sedan AIK inte långt ifrån att ta ledningen. Forwarden Paulos Abraham avslutade tätt utanför den bortre stolpen efter pass från Filip Rogic.

Men Rogic skulle få sin assist. Med en kvart kvar att spela hittade han fram till Nabil Bahoui med en pass snett inåt bakåt från en position nära kortlinjen. Inhoppande Bahoui, som kom in drygt tio minuter tidigare, sköt sedan in 1-0 via Jacob Une Larsson. Bahoui har nyligen kommit tillbaka från en skada. Senast mot Varberg gjorde han comeback med ett tiominutersinhopp.

29-åringen, vars flytt till saudiska Al-Ahli sommaren 2015 varit omskriven den senaste tiden efter en granskning av Dagens Nyheter, firade målet på ett speciellt sätt. Han sprang ut mot en av tv-kamerorna och gestikulerade med sina händer.

- Jag skulle vilja säga, men de som vet de vet, säger Bahoui om målgesten till Dplay efter matchen.

- Jag har haft det tufft en lång tid och det är synd att jag inte gjort något men ändå fått ta så mycket skit. Jag har familj och barn, det är inte kul att bli så smutskastad men jag har lovat mig själv att inte göra någon media resten av året.

AIK vann med 1-0. Därmed har Djurgården tappat tredjeplatsen i tabellen. Nu har de blårandiga två poäng upp till den sista av de två Europa-platserna bakom serieledaren Malmö FF. Gnaget är numera fyra poäng bakom Djurgården i tabellen.

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck - Jesper Karlström (Magnus Eriksson 80), Curtis Edwards (Erik Berg 72) - Haris Radetinac, Fredrik Ulvestad, Nicklas Bärkroth (Mattias Mitku 72) - Kalle Holmberg (Emir Kujovic 72)

AIK:s lag: Budimir Janosevic - Mikael Lustig, Sotirios Papagiannopoulos, Per Karlsson, Eric Kahl - Erik Ring (Nabil Bahoui 63), Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu (Ebenezer Ofori 80), Filip Rogic - Henok Goitom, Paulos Abraham