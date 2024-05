Bajen-kritiken efter överkörningen: "Pinsamt - man skäms nästan"

- All kredd till dem. Man skäms nästan över att gå fram och applådera dem, för det är inte det här de förtjänar. De förtjänar mycket, mycket mer. Vi försökte bjuda upp till spel i andra halvlek och i alla fall spela för märkets skull. Men första halvlek är under all kritik. Vi kan inte se ut så här. För mig är det pinsamt att vi går ut och ger dem 45 (min) som vi gör, avslutar Kurtulus.