FEM SPANINGAR: "Var ska detta ta vägen, Hammarby?"

75 sekunder senare rasslade det till i nätet igen, efter en serie misstag av Bajen-spelarna på egen planhalva. Om agerande vid det målet var frikostigt så var nästa mål rena gåvan till hemmaspelare som fått vittring. When it rains, it pours - och när Mads Fenger inte klarade en femmeterspassning till egen målvakt kunde Jacob Bergström tacka och rulla in 3-0-målet. Oerhörda misstag av ett desillusionerat Bajen i spillror.

Annons