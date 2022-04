Bajen-målskytten hedrade sin döde kusin: ”Tragiskt”

19-årige Mayckel Lahdo hoppade in i den 67:e minuten hemma mot Mjällby under fredagen. På väg in på tilläggstid satte han sedan sitt första allsvenska mål i karriären. Ytterforwarden fick bollen till sig i straffområdet när bortalagets mål var tomt och kunde enkelt skjuta in 2-0 till Hammarby.

Efteråt firade talangen genom att göra ett tecken med sina händer. Han formade ett "M".

- Det här målet var till min kusin, som gick bort för ungefär en vecka sedan. Det var dedikerat till honom, säger Lahdo.

- Det är tragiskt. Det har varit lite jobbigt.

Är det skönt att ha fotbollen att tänka på?

- Ja, faktiskt. Det får mig att koppla bort. Fotbollen har hjälpt mig mycket.

Bajen-spelaren är väldigt nöjd över att ha nått milstolpen att göra mål i allsvenskan.

- Det var otroligt skönt. Jag har väntat på att få göra mål på Tele2 Arena inför alla fansen här. Jag är otroligt glad. Det här har varit en dröm.

- Nu ska jag bara fortsätta göra min grej.

Vad tycker du om din inledning på allsvenskan?

- Helt okej. Men jag känner att jag kan bättre.

Hammarby har inlett allsvenskan med tre raka segrar.

- Jag tror vi har något bra på gång. Jag tror vi har fler växlar i oss. Vi har mycket att jobba på också.