FEM SPANINGAR: "Det talar för att Bajen blandar sig i toppstriden"

Bajen dominerade - men Mjällby stod upp bra

Hammarby fick till ett rejält tryck mot Mjällbys mål under de första fem-tio minuterna av matchen. Då såg det ut att kunna bli en väldigt tuff eftermiddag på Tele2 Arena för gästerna från Blekinge, men hemmalagets intensiva attackperiod avtog. Mjällby red ut stormen och även om Bajen fortsatte att vara det dominerande laget fram till pausvilan gjorde bortalaget det bra. Att helt stoppa Hammarby från att skapa chanser på Tele2 Arena är i princip omöjligt men Mjällby lyckades hålla nere antalet heta grönvita lägen. Ett lågt och kompakt försvarsspel gjorde det trångt för Bajen, som inte riktigt fick till spelvändningarna och bolltempot som hade krävts för att såra de gulsvarta. Med bollen var Mjällby också helt okej. Man var inte tillräckligt skickligt för att själva hota framåt men det såg inte ut att finnas någon stress eller osäkerhet när man vann boll och det möjliggjorde viktiga andningspauser i "jakten" på en hållen nolla.

En rimlig grönvit seger

I andra halvlek var det återigen Hammarby som hade övertaget utan att för den delen glänsa på ett anmärkningsvärt sätt. Hemmalaget kom till en del lägen och när Gustav Ludwigson nickade in 1-0 i den 57:e minuten var det välförtjänt. Men också talande att det var just på frispark som Bajen nätade. Inte genom något läckert spelmål innehållandes mycket fart och teknisk briljans. För Mjällby gjorde det svårt för Hammarby. I 90:e minuten fick hemmalaget in 2-0 när Maif tryckte fram sitt lag i hopp om en kvittering. Till slut blev det en rimlig och logisk Hammarby-seger, men de fick slita för de tre poängen.

Det talar för att Bajen blandar sig i toppstriden

Hammarby ville inte riskera någonting med Darijan Bojanic. Vidare är Abdul Khalili, Dennis Collander och Dennis Widgren snart redo för spel igen, precis som nyförvärvet Bubacarr "Steve" Trawally. De satt alltså inte ens på bänken mot Mjällby, där spelare som Mayckel Lahdo, Edvin Kurtulus, Joel Nilsson och Björn Paulsen fanns. Det är en otroligt spetsig bredd som Bajen har i år och den talar för att laget kan blanda sig i toppstriden på riktigt. Tränaren Marti Cifuentes tog själv upp ämnet på presskonferensen efter matchen och kallade det hela för ett "lyxproblem".

Mjällby har ett av seriens stora utropstecken

En tung bortaseger med 2-0 mot Elfsborg i premiären, därefter en 1-0-vinst mot Djurgården i hemmapremiären - och nu en insats borta mot Hammarby som inte var långt ifrån att resultera i poäng. Mjällby har inlett året väldigt starkt och kanske har många, inklusive undertecknad, underskattat Andreas Brännströms mannar? Nu står man på sex poäng inför tre på pappret lättare matcher (Sirius, Varberg och Helsingborg). I Mjällby finns också ett av seriens utropstecken hittills: Carlos Moros Gracia. Mittbacken kommer bli väldigt viktig i år.

Lovande insats av orutinerad Östling

Domarna får ofta skit för olika beslut och när de hamnar i centrum är det i princip alltid för att de anses ha gjort något dåligt. Därför tycker jag att det är läge att plussa för dagens domare Joakim Östling. Fram till det året hade han gjort sex allsvenska matcher, enligt Svenska Fotbollförbundets hemsida, och med tanke på det gjorde han en lovande insats inför en storpublik på Tele2 Arena. Östling kändes trygg och bestämd, och hade känsla för spelet. Mjällby lär kanske tycka att de borde fått frispark precis innan Bajen fick det och gjorde 1-0, men totalt sett var det här en stark domarinsats.