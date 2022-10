Bergstrand kritisk - genomför trippelbyte i halvtid: "Vi hamnar snett i det från början"

Djurgårdens IF låg under med 1-0 i halvtid mot Degersfors IF på Stora Valla efter mål av Omar Faraj i den 29:e matchminuten. Utöver det hade Djurgården genomfört en halvlek med mycket slarv och där man såg ut att sakna energi i presspelet.

- En svag första halvlek från Djurgårdshåll. Jag tycker att vi slarvar med bollen och är långt ifrån i pressen. Det finns delar som är okej, men i det stora hela är det en sämre halvlek från vår sida, sa en kritisk Magnus Eriksson till Discovery+ i halvtid.

Det spåret var även Djurgårdens tränare Kim Bergstrand inne på i halvtid – och när blåränderna klev ut i den andra halvleken genomförde man ett trippelbyte. Victor Edvardsen, Hampus Finndell och Amadou Doumbouya gick ut medan Emmanuel Banda, Gustav Wikheim och Haris Radetinac.

- Vi hamnar snett i det här redan från början. Det är svårt att beskriva, men vi är inte riktigt bra i någon del av spelet. Vi tar inte det ansvar som vi behöver ta som individer, vi är inte kompakta som lag heller. Så vi behöver få in ny energi och raka ryggar, så börjar vi i den ändan, säger Bergstrand till Discovery+.

- De (Banda, Wikheim, Radetinac) är inte belastade av den här första halvleken och sedan är de skickliga fotbollsspelare allihopa. Vi behöver göra mål ganska tidigt eller få över matchen till vår favör.

Djurgården föll i slutändan med 3-0 på Stora Valla.