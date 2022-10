Edvardsen byttes ut i halvtid mot ex-klubben: "Blev inte bra"

Degerfors IF chockade serieledande Djurgårdens IF på hemmaplan och tog ledningen med 1-0 i den 29:e minuten. Ställningen stod sig halvleken ut och i paus valde gästerna att förändra.

Victor Edvardsen, som leder lagets interna skytteliga och gjorde tre mål senast, byttes ut till förmån för norrmannen Gustav Wikheim. Efteråt förklarar Thomas Lagerlöf draget.

- Alla som blir utbytta blir besvikna. Jag är övertygad om att Victor är på banan igen. Han vet att det är många matcher och att det sällan blir 90 minuter. Vi måste sprida ut speltiden, det var inte så att han var sämre än någon annan, säger Lagerlöf.

Varför bytte ni ut just Edvardsen med tanke på att han är offensivt viktig för er?

- Vi blev utspridda, fick inte tag på Degerfors och hade problem i försvarsspelet. Vi funderade på att flytta ut Victor och sätta in någon annan som är lite mer defensiv. Vi funderade på flera saker, men helheten var att få in ny energi och pigga ben.

Edvardsen tog stundtals en kantroll medan Joel Asoro ibland höll till som anfallstopp.

- Vi hade en tanke om att få in Victor lite mer från sidan. Han är bra när han har spelet framför sig, och kan sätta upp andra. Det gjorde han bra flera gånger i första halvlek, bland annat i den målchansen som vi skapar i början. För även om Degerfors har blivit bättre på att försvara sig så är min uppfattning att de fortfarande är ett offensivt lagt lag.

Utöver bytet av Victor Edvardsen klev även Emmanuel Banda och Haris Radetinac in i spel till den andra halvleken. Men bytena blev inte speciellt lyckade, och Degerfors kunde till slut vinna komfortabelt med hela 3-0. Thomas Lagerlöf är självkritisk.

- Vi ville få till en förändring, men det fick vi ju inte. Så är det. Det får jag och Kim (Bergstrand, tränarkollega) ta på oss, att det inte blev bra med bytena i dag heller. Det stämde inte i dag, det var en sådan dag. Men det är ingen skugga över de som blev utbytta, de gjorde inte en sämre första halvlek än de som var kvar, säger Dif-tränaren.