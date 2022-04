Bergstrands toksågning: "Sämsta domarinsatsen som jag upplevt"

Djurgårdens IF besegrade under lördagen IFK Norrköping med 2-1 på Tele2 Arena i allsvenskan. Under matchen var det flera heta dueller på planen, och bland annat fick Peking en straff, som Christoffer Nyman sedan brände.

Nu menar Djurgården-tränaren Kim Bergstrand att domarinsatsen var undermålig.

- Det är hemskt att säga, men det är den sämsta domarinsatsen som jag upplevt i allsvenskan, säger tränaren till Discovery+.

Bergstrand tycker bland annat att Norrköpings straff var felaktigt dömd.

- Det är bara toppen av isberget. Jag tycker att det var otroligt mycket - åt båda håll - som var dåligt, säger han.

Om straffen säger han följande:

- Det är en jävligt bra tackling. Han tar bollen - utanför straffområdet dessutom. Det är hemskt, tycker jag.

- Tråkigt, men vi vann ändå och det är vi jättenöjda med, avslutar tränaren.

Anfallaren Victor Edvardsen, som fick en fråga om att spelarna var på domaren mycket i första halvlek, sa i sin tur så här i halvtid om ämnet:

- Det är varje match man får vara på för att det är så jävla dålig nivå av domarna på den här nivån. De får snäppa upp det. Allsvenskan är en het serie, och då måste domarna ligga på samma nivå som oss spelare, sa Edvardsen till Discovery+.