FEM SPANINGAR: "När f*n blev det förbjudet att glidtackla i fotboll?"

Lurige Levi

Första halvlek var på många sätt en jämn historia där lagen hade ”sina” perioder. Djurgården kom till några lägen, men Oscar Jansson storspelade, och överlag gjorde Norrköping en stabil halvlek där man bland annat lyckades hålla skicklige Sead Haksabanovic utanför matchbilden bortsett på ett inlägg då den inlånade stjärnan var nära att göra 1-0. Peking spelade smart och gjorde det svårt för Djurgården att hitta fram på Haksabanovics vänsterkant. Och när chansen för Jonathan Levi dök upp i den 29:e minuten agerade han lika klokt som laget i övrigt. På ett lurigt sätt smög han i väg från sin bevakning Leo Cornic och skapade sig en yta som gjorde att inte heller Hjalmar Ekdal kunde plocka upp honom. Avslutet på Jean Carlos de Britos inlägg höll också hög kvalitet. Särskilt många fler heta chanser skapade inte bortalaget men i perioder höll man i bollen på ett bra sätt och spelade bra utan att nå fram till de där riktigt spännande situationerna.

Norrköping slarvade bort segern

Redan mot slutet av den första halvleken var det irriterat i det blårandiga lägret. Måltavla? Domaren Kaspar Sjöberg. Hemmalaget upplevde uppenbarligen att de fick flera domslut mot sig och inte blev upplevelsen härligare för Sjöberg när han felaktigt dömde straff till Norrköping efter en dryg timme. Hjalmar Ekdal tajmade en glidtackling väl och sparkade bort bollen när Christoffer Nyman var på väg att springa sig fri, men domaren tyckte att det rörde sig om en oschysst fällning. Det ledde till stor ilska hos Djurgården - och just Nyman kunde där och då ha avgjort den här matchen. Men han brände straffen och plötsligt fick hemmalaget och dess supportrar energi istället. Kort senare dundrade inhopparen Emmanuel Banda in 1-1 och då hade plötsligt Djurgården momentum. En lång utspark av Jacob Widell Zetterström, en vunnen nickduell av Victor Edvardsen och ett skott av Joel Asoro senare stod det 2-1 till de blårandiga. Tufft för Norrköping, som därmed åker på sin tredje raka förlust, men man kan inte slarva bort ett sådant superläge som man hade att avgöra en svår bortamatch som den här. Desto starkare av Djurgården att vända underläget och att två inhoppare bidrog med matchavgörande saker. De behöver inte skämmas över att den här matchen vippade över till en vinst.

När blev det förbjudet att glidtackla i fotboll?

En av de stora snackisarna efteråt var Kaspar Sjöberg och domarinsatsen. Många i Djurgården riktade kritik mot Sjöberg och bland annat sa tränaren Kim Bergstrand till Discovery+ att det här var den sämsta domarinsatsen som han upplevt i allsvenskan. Hur Sjöberg själv förklarar exempelvis straffen? Han stannade inte till vid oss i media efter matchen men enligt Hjalmar Ekdal var domarens förklaring att han blåste för att Nyman blev nersparkad i ”andraläget”. Just nu ställer jag mig bara frågan: när f*n blev det förbjudet att glidtackla i fotboll? Min känsla är att det på senare år blivit allt mer riskabelt att göra det och att man ofta åker på en frispark eller till och med ett kort bara för att motståndaren fälls på kuppen. Ja, jag fattar att själva satsningen som sådan ska bedömas och att man inte kan kasta sig in i situationer hur som helst bara man ser till att peta på bollen först - men jag tycker det är obegripligt och frustrerande att man inte ska kunna sätta in en vältajmad glidtackling på en fotbollsplan. Det kan ju vara lika fint att se på som ett snyggt mål. Nej, de senaste årens utveckling är trist.

Uppförsbacke för Wikhem

Ett av Djurgårdens nyförvärv, Gustav Wikheim, fick göra sin första allsvenska start i den här matchen. Men det blev ingen rolig eftermiddag på Tele2 Arena för norrmannen. Han spelade som högerytter men fick egentligen inte ut någonting. Han hade ett okej inlägg till Sead Haksabanovic som lagkamraten inte förvaltade, men annars ville det sig inte alls. Wikheim slarvade bort ett bra läge efter en halvtimme och var ständigt steget efter. Han var inte där. Uppladdningen inför allsvenskan har väl inte varit optimal för 29-åringen men bättre än så här måste han kunna prestera. Nu kan det nog dröja innan han får chansen igen, speciellt med tanke på Asoros mål. Han blev utbytt i den 58:e minuten och det är bara att konstatera att Wikheim har en uppförsbacke att ta sig an i nya klubben.

Godkänd insats av Cornic

En annan norrman som fick göra första allsvenska starten för i år är Leo Cornic, som i Pierre Bengtsson och Elliot Käcks frånvaro spelade vänsterback. Där skötte han sig helt okej. Vid ett tillfälle blev han helt bortgjord av Daniel Eid men annars var den defensiva insatsen godkänd. Framåt fixade han en frispark i ett bra läge och hade ett bra inspel, men det var först när han sista biten av matchen fick kliva över till högerkanten som han började se helt bekväm ut. Men det här var någonstans en insats att bygga vidare på för 21-åringen som det annars funnits ett frågetecken runt.