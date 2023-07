Berkling om IFK:s kris, nyförvärv och nedflyttningshotet: "Det är så enkelt just nu"

IFK Göteborg är i total kris i allsvenskan, efter måndagskvällens förlust mot Varbergs Bois hemma på Gamla Ullevi. Blåvitt är nästjumbo med lika många poäng som jumbon Varberg och har två poäng upp till AIK på kvalplats, samt sex poäng upp till Degerfors IF och IK Sirius på säker mark i tabellen.

Nu svarar IFK Göteborgs ordförande Richard Berkling, som tog över posten 2021, om det allvarliga läget, och om vad klubben kan göra för att vända den negativa trenden.

"Vi har skapat ett allvarligt läge för IFK Göteborg där vi under för lång tid inte presterar eller tar de poäng som krävs av allt från supportar, medlemmar eller oss själva", skriver Berkling till Fotbollskanalen och fortsätter:

"Med den nya sportsliga ledningen på plats och ett fönster som precis öppnat så finns förutsättningar att förstärka truppen samtidigt som vi måste arbeta med att få både individuella spelare och laget som helhet att komma samman och prestera. Styrelsen har gett de förutsättningar som efterfrågas och får nu balansera att ge energi och stöd med vår kontrollerande och uppföljande roll. I tider av uteblivna resultat så blir det per automatik mer kontroll men det får inte slå över och bli hämmande".

Det har riktats skarp kritik mot styrelsen, hur ser du på det?

"Där vi befinner oss så i tabellen så undgår ingen kritik, allra minst styrelsen".

Inför säsongen var ambitionen att vara med i toppen, vilket även är någonting som nämnts i flera års tid. Hur hamnade IFK Göteborg på nedflyttningsplats?

IFK Göteborg gjorde en satsning inför 2023 att ta kliv framåt med verksamheten. Under 2022 så hade vi känning på Europaplatserna flera gånger under säsongen men hade inte ett spel som räckte till för att hänga med i slutet av året. Verksamheten gjorde då en satsning så att sporten skulle få ännu bättre förutsättningar med längre kontrakt på framför allt unga, utvecklingsbara spelare, en trupp som spikades tidigt och med värvningar av högre kvalitet än på länge. När utveckling och resultat då går bakåt så blir det en nedåtgående spiral där vi ännu inte skapat fast mark under oss".

Är det aktuellt att skjuta till mer pengar för att förstärka truppen? Hur mycket i sådana fall?

"Den sportsliga ledningen har fått bra förutsättningar för transfer både i det här fönstret och det förra. Ola med team har bra koll på de värvningar som görs och ekonomin för att spetsa till truppen ytterligare vid behov. Samtidigt med startspelare som kommer tillbaka från skada så måste vi se över så vi inte får en för stor trupp. Här måste vi se över gruppsammansättningen och även växla ut spelare om det är det rätta att göra. Vi har en ekonomisk stabilitet som gör att vi kan fokusera på att lyfta de sportsliga resultaten".

För en månad sedan berättade Håkan Mild att ni jobbar med en plan-b för superettan om det skulle vilja sig så illa. Då sa han att den inte var högst upp på dagordningen. Hur ser det ut nu?

"Som alla verksamheter så har IFK Göteborg handlingsplaner för olika scenarion. Dessa följs upp av styrelsen så det finns en handlingsberedskap som är under kontroll".

Vad skulle en degradering till superettan innebära för IFK Göteborg?

"Oavsett vilket lag som lämnar allsvenskan så är det en ekonomisk och varumärkesmässig förlust. Vi har ett jobb att göra kortsiktigt med att hitta vägar för att börja vinna matcher för att när serien är färdigspelad ha säkrat allsvenskt kontrakt 2024".

Han fortsätter:

"Det är så många som ger så mycket av sig själva för IFK Göteborg i form av supportrar, spelare och ledare, medarbetare, medlemmar och sponsorer. Laget känner fortfarande ett stöd och förstår att det enda sättet att ge tillbaka och är att vinna fotbollsmatcher. Det är så enkelt just nu. Innan vi gör det, så saknar allt annat vi gör relevans".

IFK Göteborg ställs på söndag mot IF Elfsborg på bortaplan i allsvenskan.