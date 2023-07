TV: Blåvitts kris växer - föll i bottenmötet mot Varberg

I IFK Göteborg fick Lucas Kåhed, 20, göra sin första allsvenska start i karriären. Likaså nyförvärvet Thomas Santos, medan den andra förstärkningen, Arbnor Mucolli, fick inleda på bänken. Saknades helt gjorde Suleiman Abdullahi, som sent tvingades kasta in handduken på grund av skada.

Det var hemmalaget som inledningsvis hade det mesta av bollinnehavet, men gästerna som kom till den första målchansen. Efter kvarten avverkad gick Joakim Lindner på skott på frispark, men Pontus Dahlberg styrde undan.

I en händelsefattig halvlek formad av mycket kamp åt sig Varberg in i matchen allteftersom. I minut 42 fick man en farlig chans genom Oliver Stanisic på hörna, men Dahlberg klarade även den gången.

Efter den första halvleken, som förblev mållös, buades hemmaspelarna ut av publiken.

- Jag tycker att vi har en del boll och att det är vi som styr matchen. Men vi kommer inte till så många lägen i sista tredjedelen. Vi måste ha mer skärpa där, så kommer det förhoppningsvis något bra läge till slut, sa Blåvitts Lucas Kåhed till Discovery+.

Till den andra halvleken valde tränare Jens Askou att byta ut Marcus Berg till förmån för nyförvärvet från Vejle, Arnbor Mucolli.

Trots justeringen hade IFK Göteborg fortsatt extremt svårt att ta sig till målchanser - och i den 55:e minuten skulle det i stället bli nätrassel åt andra hållet.

Vinicius Nogueira laddade bössan från långt avstånd, på vilket skott Dahlberg släppte retur. På rätt plats vid rätt tillfälle stod Dion Krasniqi, som enkelt kunde raka in ledningsmålet för Varberg.

I den 75:e minuten ropade Blåvitt-publiken på straff när Gustaf Norlin gick ner i offensivt straffområde, men domare Mohammed Al-Hakim friade.

Fem minuter senare fick gästerna läge att punktera matchen när man ställde om snabbt, men Pontus Dahlberg stod för en fin räddning. Men det skulle komma fler chanser, och på övertid satte Krasniqi 2-0, vilket följdes av att supportrar markerade med nya burop på Gamla Ullevi.

Blåvitt fick därefter en biljett in i matchen med en straffspark, där Gustaf Norlin klev fram och rullade bollen i nät till en reducering. Men det räckte i slutändan inte för Blåvitt, då Varberg höll undan till seger med 2-1.

- Man är riktigt, riktigt glad över vinsten. Sedan är målen bara plus. Det är hur kul som helst, säger Krasniqi till Discovery+ och fortsätter:

- Man måste tänka på det (bottenstriden), men man måste börja någonstans. Det här var ett perfekt sätt att göra det på med en vinst, och nu är det bara att jobba vidare.

Blåvitt-kuggen Oscar Wendt är samtidigt rejält besviken efteråt.

- Varberg gjorde en bättre match än vad vi gjorde och vann rättvist, säger Oscar Wendt till Discovery+ och fortsätter:

- Vi försökte, och energin var där i starten av matchen, men sedan gjorde vi för mycket enkla misstag och bjöd in dem för enkelt i första halvlek. I och med misstagen och att vi saknade kvaliteten vi behövde blev det lite mer tvekande och trevande ju längre första halvlek gick. Vi sprudlar inte av självförtroende och när misstagen kommer efter varandra får vi vara ärliga och säga att kvaliteten i det vi gör offensivt framför allt inte räcker till och inte är tillräckligt bra.

Wendt ser att Blåvitt behöver spela lite ”enklare” framöver.

- Vi behöver spela lite enklare kanske, och försöka få till några enklare anfall. Många bäckar små för att bygga upp känslan i matchen. När vi började göra misstag i första halvlek, så i stället för att gå fram när vi har läge valde vi att trampa på bollen och ta en extra runda hem. Vi har inte det självklara och det naturliga som vi gärna vill ha i vårt spel. När vi kom upp stundtals i perioder i andra halvlek skedde det alldeles för lite. Vår kvalitet när vi kom runt sista tredjedelen med de sista passningarna som kanske ska leda till avslut, inlägg eller avgörande passningar, så saknades det i dag kvalitet och självförtroende.

Wendt menar nu att det är hårt jobb som gäller framöver.

- Det finns inga genvägar, inget hokus-pokus. Vi ska inte uppfinna hjulet eller något sådant. Det är jobba, jobba, jobba. När vi inte orkar mer får vi jobba ännu mer. Vi får träna på vårt sätt att spela, vårt sätt att försvara. Vi har trots allt en ny tränare sedan inte så lång tid tillbaka. Det han vill ska ske automatiskt på en fotbollsplan behövs övas på dag in och dag ut. Det är mycket nytt offensivt och defensivt. Vi har fått in lite nya killar nu i Thomas Santos, som varit här ett par dagar, och Arbnor Mucolli, som kom i förrgår, säger han och fortsätter:

- Vi behöver jobba, ta fram bröstkorgen och jobba oavsett hur hårt och jobbigt det är. Jag förstår fullt ut besvikelsen som finns runt omkring. Så pass många som är med oss hela tiden, ger oss det stödet som de ger dag in och dag ut och match in och match ut en dag som denna och sjunger och pushar hela vägen in. Det är klart att besvikelsen är stor. Vi får axla den och stå i det och stå i det som grupp och ta oss ur det. Ingen kommer skänka oss något. Det är upp till oss och det är vårt ansvar.

Blåvitt-tränaren Jens Askou är också besviken över resultatet.

- Det är en match där vi gör för många fel och misstag. Det är det som överskuggar allt. Målen kommer också efter misstag, säger han under presskonferensen och fortsätter:

- Det blir en match på Varbergs premisser. Vi måste acceptera att livet är tufft just nu. Så har det varit länge när man jobbar i och supportar IFK. Vi får jättemycket stöd från våra supportrar och levererar inte upp till det stödet vi får.

Resultatet innebär att jumbon Varberg tar sig upp på lika många poäng (åtta) som IFK Göteborg, som också fortsatt är kvar på nedflyttningsplats i tabellen.

I nästa omgång gästar IFK Göteborg IF Elfsborg. Varbergs Bois tar emot AIK på hemmaplan.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlberg - Hausner, Svensson, Bångsbo, Wendt - Hagen, Carlén, Kåhed - Santos, Berg, Norlin.

Varbergs Bois: Lukic - Lindner, Stanisic, Zackrisson - Silverholt, Le Roux, Lushaku, Nogueira de Oliveira - Karlsson, Krasniqi, Pardinho Toreta Junior.