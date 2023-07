Efter Varberg-förlusten - Blåvitt-spelare mötte supportrar utanför Gamla Ullevi

IFK Göteborgs kris växer sig allt djupare. Varberg gick ifrån till en 2-0-ledning, och trots en sen straffreducering av Gustaf Norlin inkasserade Blåvitt ytterligare en förlust. Nu ligger klubben kvar på nedflyttningsplats i allsvenskan, på lika många poäng som jumbon Varberg.

Efter presskonferensen meddelade IFK Göteborgs kommunikationsansvarig Marcus Modéer att Blåvitt-supportrar bett om att få prata med spelare utanför Gamla Ullevi, vilket hela truppen valde att tillmötesgå. Media ombads i sin tur att inte närvara vid eller följa mötet utanför arenan.

Blåvitt-stjärnan Marcus Berg berättar om mötet.

Annons

- Vi hade ett möte med våra fans. Det var tre stycken som fick föra talan för dem, och det var rakt och tydligt från deras håll. Man höll med om det de sa, att vi måste höja oss. De finns där för oss 24/7, och vi måste höja oss och ta poängen vi behöver. Just nu är vi i skiten, säger han och fortsätter:

- Det var lugnt, men rakt och tydligt. Jag tror att alla förstår allvaret i den här situationen. Det var ett tydligt och rakt möte.

IFK-klubbdirektören Håkan Mild var också med på mötet.

- Det var väldigt lugnt, måste jag säga. Jag har varit med ett tag, och det var väldigt lugnt och kontrollerat. Det var tre personer som pratade för fansen. Det var ganska många där ute, men det var tre som förde talan på ett kontrollerat och lugnt sätt, säger han och fortsätter:

- De var missnöjda med prestationen, året och dagens prestation. Det var ändå en dialog, om att man vill göra det tillsammans. Det är många som lägger ner mycket tid och kraft, så det är klart att det finns en besvikelse. Det kan man ha en förståelse för, men samtidigt har jag varit med så pass länge, så det var lugnt och kontrollerat.

Annons

På frågan om vad supportrarnas budskap var är Milds svar:

- Man vill ju alltid i sådana här lägen, "visa mer hjärta", och de bitarna. Men det var inget gap och skrik eller något sådant, säger Mild.

Berg menar vidare att det just nu är tungt.

- Det var en otroligt tung förlust, det är mycket känslor absolut. Just nu är det väldigt tungt.

På frågan om vad som brast mot Varberg är svaret:

- Jag tror inte att vi skapade en målchans under 90 minuter mot Varberg. Det är alldeles, alldeles för dåligt. Jag kommer inte ens ihåg hur deras 1-0 var, och sedan gjorde de 2-0 under 90 plus. Det är under all kritik. Vi pratar mycket om att komma in i rätt ytor, och jag tror inte att vi gjorde det en gång i första halvlek. Det är svårt att analysera så här efter en match, säger forwarden.

IFK Göteborg ställs på söndag mot IF Elfsborg på bortaplan i allsvenskan.