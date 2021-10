Besviken Selmani skickar passning till sin tränare: "Får väl se hur det blir i nästa match"

Hammarbys tränare Miloš Milojević bjöd på en skräll när lagupställningarna släpptes inför söndagens derby. Astrit Selmani var petad och började på bänken.



Anfallaren hoppade in efter 56 minuter när det stod 0-0. Två minuter senare la han upp för det avgörande 1-0-målet. Och förutom det var inhoppet starkt.



Efter matchen var Selmani besviken.



- Det är hans beslut. Det får han ta. Det jag kan göra är att komma in och göra skillnad. Det är mitt jobb. Hans jobb är att ta ut ett lag som ska vinna. Vi får väl se hur det blir i nästa match, säger han.



- Vem som helst förstår att man inte vill sitta på bänken utan att man vill spela varje match. Men man får försöka vara professionell och köpa läget och sedan gå in och visa att man borde få spela.

Vad sa Miloš när du fick veta att du var bänkad?

- Vi hade samling, då sa han att det här laget han tog ut, han trodde att det skulle vinna matchen. Då är det bara att köpa det. För vad ska jag göra? Det är klart att jag var besviken.



Miloš sa att du skulle hata honom i två dagar - hur ser du på det?

- Det förstår väl vem som helst att man vill spela ett derby. Jag tror inte att någon är glad över att sitta på bänken i ett derby.



Selmani tycker att han gjorde ett bra inhopp.



- Jag visade när jag kom in att jag var ett ständigt hot hela tiden. Jag skapade jäkligt många lägen och hotade deras backlinje konstant i 40 minuter, säger han.



- När jag kommer in så blir det ett helt annat tryck mot deras backlinje. Det var ett bra byte. I mina ögon gjorde jag 40 bra minuter. Deras backlinje var konstant oroliga. Det är vad jag kan göra.

Var det svar på tal?

- Nej. Mer att jag måste fortfarande visa att jag ville spela. Det var ett bra inhopp. Han tyckte att det här var bäst för laget. Då är det bara att köpa det. Han tyckte att det här laget som startade skulle göra det bättre. Han sa inget annat.