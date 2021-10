FEM SPANINGAR: "Selmani gav svar på tal"

Jämn första halvlek med fördel AIK - men Bajen mycket bättre i andra

Det var AIK som vaskade fram de bästa chanserna i den första halvleken, men var väldigt svaga i de avgörande lägena. Filip Rogic hade ett bra öppet läge efter en hörnvariant med Sebastian Larsson, Nabil Bahoui hade ett bra läge efter att Bilal Hussein lyft bollen fint över Bajens backlinje, Zachary Elbouzedi hade ett bra läge men sköt utanför (borde ha passat Henok Goitom).

Bajen hade knappt något av värde i den första halvleken - men desto mer i den andra. Och hemmalaget tog över matchen efter att Astrit Selmani kom in. Hammarby är sylvasst när man spelar med Selmani, Ludwigsson och Amoo tillsammans, och AIK hade stora problem med trion…

… Selmanis svar på tal

Peta din mest derbykompatibla spelare. Släpp sedan in honom när det står 0-0 och matchen står och väger. Det var som att släppa tyglarna på en frustande tjur när Milos Milosevic kastade in Astrit Selmani efter 56 minuter. Anfallaren ville visa att tränaren hade gjort ett felbeslut som inte startade med honom. Efter två minuter på planen fick Selmani bollen (efter att för dagen skicklige Bojanic snott den av Goitom) och trädde in den mellan Mikael Lustig och Alexander Milosevic. Gustav Ludwigsson fick bollen efter en djupledslöpning och skickade in ett inlägg längs marken. Eric Otieno och Sotirios Papagiannopoulos lyckades inte fånga upp Akinkunmi Amoo, och så var det 1-0.

Selmani var inblandad i fler farligheter. Efter 76 minuter hittade han Ludwigsson igen som i sin tur hittade Amoo igen i ett bra läge, men den här gången räddade Kristoffer Nordfeldt. Två minuter fick Selmani ett bra läge själv och klippte till på volley, men bollen gick tätt utanför.

Toppkonkurrenterna jublar

AIK förlorade. Det betyder att man blev omkörd av Malmö FF. Och på måndag kan Djurgården göra ett litet ryck och vara tre poäng före MFF och AIK. Dessutom har IFK Norrköping och Elfsborg chans att ta in på AIK och bara vara två poäng bakom. Och i nästa omgång möts AIK och Norrköping.

AIK måste höja sig på bortaplan

Fyra raka bortamatcher utan seger. Det är inte tillräckligt bra och om AIK ska ta guld så måsta man ta fler poäng utanför Friends Arena. De fyra matcherna har varit: Mjällby 0-0, Kalmar FF 1-1, Degerfors 1-2-förlust och Hammarby 0-1-förlust.

Tele2 Arena blev Parken light

Har varit på några matcher på Parken i Köpenhamn när danskarna inte kan hålla tillbaka när deras lag gör mål utan jublar och kastar upp sina ölglas i luften. Där kan man bli blöt. Det kunde man även bli på Tele2. Fråga bara domarbasen Stefan Johannesson som satt på pressläktaren. Vid Bajens 1-0-mål fick han minst en öl över hela sig och sin dator. Han var inte helt nöjd, och det går att förstå.