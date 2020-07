Billborn besviken - lyfter mental aspekt: "Går troll i det till slut"

Hammarby kryssade på lördagen mot Sirius (0-0) på Tele2 Arena. Därmed har Bajen nu åtta poäng efter sju spelade matcher i år i allsvenskan.

Bajen-tränaren Stefan Billborn var efteråt besviken.

- Vi blev väldigt långa och utdragna första 20, 25 minuterna. Sedan var det lite bättre, men inte riktigt bra. Första tio tog vi fyra bollar på sista tredjedelen och där brukar vi vara bättre. Det studsar och far och vi kommer inte till avslut på dem. Vi var inte riktigt vän med bollen. Sedan blev det bättre efter ungefär 20 minuter, men i andra halvlek var det fram och tillbaka, ”pang pang-fotboll”. Vi fick effekt av bytena och spelare kom in som ville ha bollen. Vi var på gång före strömavbrottet och hade lite momentum, även under sista tio minuterna, men matchen blev väldigt ryckig, säger Billborn.

Billborn menar att det finns en mental aspekt i att Bajen haft svårt i år.

- Jag tror att det är mycket så. Det går troll i det till slut, säger han.

Han menar också att laget måste komma förbi det.

- Man får träna, ingjuta självförtroende i spelarna. Det är det viktigaste.

Billborn tror också att det kommer att lossna framöver.

- Ja, det tror jag. Vi var riktigt ”rackiga” första sex matcherna i fjol också, det var kastrull, men sedan vände det mot Djurgården, en riktig holmgång. Det är många parametrar och man ska inte underskatta det mentala heller. Vi får titta och vrida på det, säger han.